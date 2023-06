Nutrasmart.it ha analizzato le abitudini di fitness di Zuckerberg ed Musk per rispondere alla domanda: “Chi vincerebbe un incontro di arti marziali tra loro?”

23 giugno 2023 – Nutrasmart.it, azienda italiana leader nel settore del fitness e della nutrizione, ha analizzato le abitudini dietetiche e gli allenamenti personali di due delle menti più brillanti del mondo degli affari, Mark Zuckerberg ed Elon Musk, per determinare chi avrebbe maggiori probabilità di vincere un incontro di arti marziali tra i due miliardari.

La rivalità tra Zuckerberg, fondatore di Meta, e Musk, CEO di Tesla, è stata recentemente alimentata da un dibattito sui social media riguardo a un possibile scontro fisico tra i due. Musk ha dichiarato su Twitter di essere “pronto per un combattimento in gabbia” con Zuckerberg, il quale ha risposto con un enigmatico “inviami la tua posizione”.

Nutrasmart.it ha esaminato attentamente le diete e le routine di allenamento personali dei due magnati della tecnologia al fine di valutare le loro probabilità di successo in un contesto di arti marziali.

Secondo le informazioni raccolte, Mark Zuckerberg, con un’altezza di 171 cm e un peso di circa 70 kg, ha dimostrato una notevole abilità nelle arti marziali miste, ottenendo medaglie in un torneo di Brazilian Jiu-Jitsu. Recentemente, ha completato con successo la sfida “Murph Challenge”, che prevede una corsa di un miglio seguita da 100 pull-up, 200 flessioni e 300 squat, per poi concludere con una seconda corsa di un miglio, indossando un zaino pesante da 9 kg. La sua dieta si avvicina sempre più a un regime vegetariano, con una predilezione per il pollo alla griglia per l’elevato contenuto proteico.

Dall’altra parte, Elon Musk, alto circa 180 cm e con un peso di 81 kg, presenta una struttura fisica più imponente rispetto a Zuckerberg. Musk ha parlato apertamente del suo regime di benessere e fitness, ammettendo che diventa sempre più difficile mantenersi in forma con l’avanzare dell’età. Nonostante abbia un allenatore personale, ha ammesso di non allenarsi con regolarità, preferendo sollevare pesi da solo. Musk ha mostrato interesse per varie discipline, come il Taekwondo, il karate, il judo e il Brazilian Jiu-Jitsu, e ha introdotto i suoi figli al Jiu-Jitsu sin dall’età di 6 anni. Per quanto riguarda la dieta, ha affermato di iniziare la giornata con polpo, una ciotola di gelato, otto biscotti di avena e una ciambella, dichiarando di preferire cibi gustosi nonostante la possibilità di una vita più breve.

Secondo gli esperti di fitness di Nutrasmart.it, Mark Zuckerberg avrebbe un vantaggio in termini di agilità e resistenza, grazie al suo corpo snello e al suo allenamento ad alta intensità. La sua dieta ricca di proteine e orientata alla salute contribuisce ad aumentare la sua performance nelle arti marziali.



Elon Musk, d’altro canto, potrebbe vantare una maggiore forza e potenza grazie alla sua stazza fisica, ma la mancanza di un allenamento regolare potrebbe rappresentare un punto debole.

Tuttavia, va sottolineato che l’esito di un incontro di arti marziali dipende da molti fattori, tra cui l’abilità tecnica, la tattica e la determinazione dei combattenti. Senza un contesto reale, è impossibile fare previsioni precise su chi avrebbe la meglio in un confronto tra Zuckerberg ed Musk.

