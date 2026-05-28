L’avvocato Angelo Magni, legale della società: “Previsti voli nazionali e internazionali, assunzioni e tariffe agevolate per i residenti siciliani”







Nasce 24 Airways, nuova compagnia aerea italiana con base operativa in Sicilia, che intende avviare entro l’estate 2026 collegamenti nazionali e internazionali per rafforzare i collegamenti tra l’Isola, il resto d’Italia e le principali destinazioni europee.

La società presenta un piano industriale 2026–2028 orientato al trasporto passeggeri, al cargo e ai servizi sanitari. La flotta iniziale prevede quattordici aeromobili: Boeing 737 per tratte a medio-lungo raggio e Airbus per i collegamenti nazionali e medio-raggio, con l’obiettivo di espandere il network europeo già entro il 2027.

Particolare attenzione sarà riservata alla Sicilia: 24 Airways introdurrà tariffe agevolate e formule dedicate per residenti, studenti, persone con disabilità e loro accompagnatori, per favorire la mobilità e l’inclusione territoriale.

Sul fronte occupazionale, il lancio delle operazioni sarà accompagnato da un piano di assunzioni che valorizzerà professionisti con esperienza nel settore aereo, contribuendo al rafforzamento dell’indotto locale.

«Vogliamo essere una compagnia radicata sul territorio siciliano — afferma l’avvocato Angelo Magni, legale della società — offrendo collegamenti accessibili e servizi affidabili per sostenere lo sviluppo economico e turistico dell’Isola». L’avvio operativo dei collegamenti è previsto per l’estate 2026, subordinatamente al completamento delle procedure autorizzative previste dalla normativa aeronautica.





Didascalia: nella foto l’avvocato Angelo Magni

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