La Sicilia si conferma cuore pulsante della creatività cinematografica internazionale. Ad aprile 2026 prenderà ufficialmente il via il West Sicily Short Film Festival (WSSFF), un evento ambizioso interamente dedicato all’arte del cortometraggio, ospitato nella suggestiva cornice costiera di Castellammare del Golfo.

Il festival nasce con l’obiettivo di offrire una vetrina d’eccezione sia a registi emergenti che a professionisti affermati, creando un ponte culturale tra il territorio trapanese e le produzioni indipendenti di tutto il mondo.





Un format innovativo e dinamico

A differenza dei festival tradizionali, il WSSF si svilupperà attraverso una competizione continua che premierà il talento ogni mese. Sono previste due categorie principali:

• Short Shorts: dedicata a opere ultra-brevi fino a 5 minuti.

• Short Films: dedicata a narrazioni più estese, fino a 30 minuti.

Ogni mese verranno selezionati i vincitori per ciascuna categoria, i quali si assicureranno un posto per l’evento clou della manifestazione che assegnerà il Sampaiolo d’oro.





Il Gran Finale

Il percorso culminerà a maggio 2027 con una serata di gala presso lo storico e prestigioso Teatro Apollo di Castellammare del Golfo. Durante l’evento, i cortometraggi vincitori dei singoli mesi verranno proiettati sul grande schermo di fronte a una giuria di esperti e al pubblico in sala.

Per garantire una portata globale, la serata finale sarà trasmessa in diretta streaming, permettendo agli spettatori di tutto il mondo di assistere alla proclamazione dei vincitori assoluti del festival.





Dichiarazione degli organizzatori

“Vogliamo che Castellammare del Golfo diventi un laboratorio di idee e un punto di incontro per chi vede nel cinema breve una forma d’arte potente e necessaria. Il West Sicily Short Film Festival non è solo un concorso, ma un dialogo tra la bellezza del nostro territorio e la visione globale dei filmmaker contemporanei.”

Iscrivete i vostri film tramite il seguente link: https://filmfreeway.com/WestSicilyshortfestival

Giovanni Navarra (direttore organizzativo)

Claudio Colomba (direttore artistico)

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