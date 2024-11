Nasce una delegazione Ail a Bagheria. L’appuntamento è stato suggellato in un incontro tenutosi a Villa Rosa, nella stessa cittadina in provincia di Palermo.

Un traguardo che segna una nuova e importante tappa nella lotta contro le malattie ematologiche. L’evento è figlio dell’impegno di Pino Toro, Ezio Di Liberto e Antonio Giacalone, tra i principali organizzatori, e di tutti i volontari Ail che, con passione e dedizione, hanno lavorato per il raggiungimento di questo obiettivo.

Relatori con lunga esperienza nel campo della ricerca, dell’assistenza clinica e psicologica si sono confrontati in una interessante tavola rotonda.

La dottoressa Caterina Patti, direttrice dell’Unità operativa complessa del reparto di ematologia dell’ospedale Cervello, ha illustrato i progressi della ricerca e delle terapie innovative nel campo dell’ematologia.

Il dottore Antonino Greco, responsabile dell’Unità Operative Semplici di Dipartimento di Ematologia dell’Ospedale Civico, ha approfondito il ruolo cruciale delle trasfusioni di sangue e midollo, fondamentali per la cura dei pazienti.

Il dottore Alise Marco ha parlato dell’importanza per la medicina territoriale di conoscere e fare rete con l’associazione Ail, per una gestione più efficace e tempestiva dei pazienti con patologie oncoematologiche.

Emozionante è stato l’intervento delle psicologhe Ilenia Trifirò e Claudia Lo Castro, che hanno raccontato il percorso formativo dei volontari e sottolineato la necessità di sostenere le campagne di raccolta fondi per garantire un aiuto costante ai pazienti e alle loro famiglie.

Un momento particolarmente significativo è stato dedicato ai giovani del liceo scaduto, che hanno partecipato attivamente all’evento, così come alle numerose associazioni locali come Rotary Bagheria, Avis, Inner Wheel e ProH, che hanno dimostrato il valore della collaborazione comunitaria nella realizzazione di iniziative solidali.

L’assessore alle politiche socio sanitarie del Comune di Bagheria Emanuele Tornatore ha espresso il pieno sostegno dell’amministrazione comunale, condividendo l’entusiasmo per il futuro della Delegazione Ail e per il suo impatto positivo sul territorio.

La delegazione Ail di Bagheria nasce con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per tutti coloro che combattono contro le malattie ematologiche, portando speranza, sostegno e servizi fondamentali. Con il sostegno della comunità, Ail Bagheria si impegna a fare la differenza nella vita dei pazienti e delle loro famiglie.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.