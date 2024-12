I nuovi Argonauti Tra rolli di tamburi e squilli di trombe, si annuncia l’avvento di una nuova era. Piena di suggestioni e metafore, inizia con un tuffo nel Nisi – un riferimento forzato ad Alberto da Giussano. Sarebbe stato più appropriato richiamare i pupari siciliani, cantori delle avventure di Roncisvalle con cavalieri arabi.

Il Maxi Programma Ed ecco il maxi programma natalizio, denso di avvenimenti! La cittadina è attraversata da un “trenino dei desideri” (ovviamente a pagamento). Alcuni palazzi storici vengono utilizzati per l’occasione, mentre Piazza IX Aprile è adornata come a carnevale, salvata solo dal solitario albero di Natale che si distingue dal caos circostante.

Mercatini e Luminarie Si narra dello strepitoso successo dei mercatini di Natale alla Villa Comunale, mentre l’addobbo al parking di Porta Catania ha fatto il giro del mondo! Entusiasmano le luminarie che addobbano il centro e le frazioni, chiaramente innovative e straordinarie, con colorazioni dei monumenti che farebbero invidia a Parigi o Vienna.

Performance e Spettacoli Le performance a Piazza Borsellino, nella ridente frazione di Trappitello, e quelle a Mazzeo e Mastrissa, sono il fiore all’occhiello di questo Natale. Il manifesto natalizio è ben accolto da promotori e agenzie, con artisti come Balestrieri e il mostro sacro della canzone italiana Fausto Leali. Peccato per i balletti rinviati all’anno prossimo – chissà chi avrebbe danzato? Ah, e lo Schiaccianoci saltato a Taormina non si è potuto paragonare agli eventi di Milano, Roma e Napoli, veri appuntamenti imperdibili per gli amanti del balletto.

Colori e Mostre Stupefacente lo stupore dei colori a Palazzo Corvaia e la grandiosa esposizione alla Chiesa di S. Sebastiano. Non dimentichiamoci di OSCAR, il pupo parlante di Piazza IX Aprile, che ha aggiunto un tocco di magia.

Le Mancarze Ma qualche toppa c’è stata… L’assenza ingiustificata del “ciraminnaru”, che con le sue nenie allietava la città, è un mistero irrisolto. Pare che per tutto questo spettacolo Taormina abbia speso poco più di 600mila euro. Un nulla rispetto al clamore suscitato!

Buone Feste da Taormina Facciamo tesoro di questi portenti che hanno risollevato le sorti e le ambizioni di Taormina. Cosa desiderare di più?

Luogo: il PAESELLO

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.