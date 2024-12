Si rinnova l’appuntamento con il “Natale al Museo” che il Museo Tempo (Museo del Tessuto, dell’Emigrante e della Medicina Popolare) e l’Amministrazione comunale di Canicattini Bagni quest’anno dedicano alla Santa Patrona di Siracusa, Santa Lucia, in occasione dell’Anno Luciano e dell’arrivo del corpo della Martire nella sua città natale.

Domenica 22 dicembre 2024, alle ore 17:00, come previsto nel cartellone degli eventi del Natale 2024 del Comune di Canicattini Bagni, nei locali del Museo Tempo in via XX Settembre 132 – via De Pretis 18, in programma “Con e per Lucia, conoscenza e beneficienza” mostra e conferenza in collaborazione con l’Unicef.

All’evento interverranno il Sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta, l’Assessore alla Cultura e al Turismo, Sebastiano Gazzara, il Presidente Nazionale Unicef, Carmela Pace, il Presidente della Deputazione di Santa Lucia, Pucci Piccione, e il Presidente dell’Associazione “Kairos”, Salvo Sparatore.

Seguiranno i contributi su Santa Lucia di:

– Gioacchina Tiziana Ricciardi – Ispettore delle Catacombe della Sicilia Orientale, Pontificia Commissione di Archeologia Sacra: “Lucia di Siracusa, testimonianze storico archeologiche le-gate alla Santa siracusana”;

– Maria Lucia Riccioli – Scrittrice: “U cantastorie e la vicenda di Santa Lucia”;

– Paolino Uccello – Etnoantropologo, Presidente Museo TEMPO: “Santa Lucia nella cultura po-polare Iblea”;

– Tanino Golino – Esperto restauratore, Vice Presidente Museo TEMPO: “Ricognizione e restauro delle sacre vesticciuole”;

– Doriana La Fauci – Attrice: “Letture sceniche su Santa Lucia”.

Nel corso dell’appuntamento verrà presentata l’opera “L’infante dolente, u Santissimu Cristu picciriddu”, del Maestro Tanino Golino, che ha voluto rappresentare la sofferenza dei bambini a cui so-no negati i diritti fondamentali di cui si occupa l’UNICEF.

Il Museo TEMPO, sensibile a questa tematica, ha promosso per l’occasione una campagna di beneficenza pro Unicef con premi della tradizione iblea.

Nei giorni 25 e 26 dicembre 2024 e 1 e 6 gennaio 2025 dalle ore 18:00 alle ore 20:00, saranno visitabili il Presepe permanente ospitato nella sala museale di via XX Settembre 132, e il Presepe nella Chiesetta dell’antico borgo di Janiattini in via Dei Vespri 14, che rappresenta la prima natività rea-lizzata da San Francesco D’Assisi a Greccio, città con la quale nel 2023 il Comune di Canicattini Bagni ha sottoscritto il Patto di Fratellanza.

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.