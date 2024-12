Concerti, giochi, animazione, elfi, gonfiabili, degustazioni, mercatini, incontri, letture natalizie, presepi, percorsi in bici ed enogastronomici, percorsi solidali e inclusivi, fede, pace, tradizioni.

Questi i momenti di festa, e anche di riflessione, che caratterizzano, come sempre con ampi spazi dedicati ai bambini, il programma per le festività del Natale 2024 di Canicattini Bagni, approntato e deliberato dall’Amministrazione comunale del Sindaco Paolo Amenta, su proposta dell’Assessore al Turismo, Cultura e Spettacolo, Sebastiano Gazzara, con il patrocinio dell’Assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo, l’apporto dell’Ufficio Turismo, la collaborazione della locale Pro Loco, della Consulta Giovanile e delle realtà associative sociali, culturali e sportive della città.

Un programma per tutte le età con l’augurio che la Natività e il Nuovo Anno che fa il suo esordio nelle vite di tutti, sia migliore e possa portare serenità e pace alle persone, alle famiglie, alle comunità, a Canicattini Bagni così come nel resto del Mondo, in particolare in questo momento di grande tensione internazionale, di sofferenza, dolore e malinconia in tante aree e Paesi, anche a noi vicini, alle porte dell’Europa e al di là del Mediterraneo.

Ed è questo l’augurio espresso dal Sindaco Paolo Amenta, dall’Amministrazione comunale, dalla Presidente Loretta Barbagallo e dal Consiglio comunale della Canicattini Bagni accogliente e inclusiva, per i propri concittadini, in particolare per quanti sono lontani dal luogo delle proprie radici, e per tutti i cittadini del Mondo.

«La Natività porta in se un naturale messaggio di felicità, inclusione e umanità che deve scaldare il cuore di tutti, dei singoli e delle Comunità, in particolare dei più fragili – ha sottolineato il Sindaco Paolo Amenta –. In questa fase di difficoltà per tanti, di grandi tensioni, disuguaglianze e di solitudine, il calore del Santo Natale sia di conforto e rafforzi lo spirito solidale di ognuno di noi, tenendo alti i valori della pace, della distensione, della convivenza civile, del rispetto reciproco e della solidarietà. Il mio ringraziamento e quello dell’Amministrazione comunale vanno a quanti con la loro sensibilità, il loro contributo e la loro collaborazione contribuiscono a rendere il nostro Natale vivo e rispettoso delle tradizioni. Un sereno Natale e un felice Anno Nuovo a tutti».

Un Natale, dunque, all’insegna delle tradizioni, della partecipazione e della festa quello che da domenica 15 dicembre ha preso il via a Canicattini Bagni nel cuore del centro storico di Piazza XX Settembre e per le vie cittadine impreziosite dalle luci delle luminarie natalizie.

PROGRAMMA NATALE 2024

Domenica 15 Dicembre

ore 9:00 – Piazza XX Settembre

“Natale in bicicletta” con animazione e stand gastronomici – Quartiere Balatazza

ore 17:30 – Piazza XX Settembre

“Natale on the road 2024” con degustazione di prodotti tipici locali, casa di Babbo Natale e gonfiabili – Consulta Giovanile

Giovedì 19 Dicembre

Ore 17:00 – Biblioteca comunale “G. Agnello” – Via XX Settembre 36

Letture e tombola (6/10 anni con prenotazione)

20-21-22- Dicembre

Ore 10:00 – 21:00 – Piazza XX Settembre

Mercatini di Natale – Associazione Katane o.d.v.

Venerdì 20 Dicembre

Ore 21:00 – Piazza XX settembre

Musica Live “Vinili di campagna” Dj Set

Sabato 21 Dicembre

Ore 10:00 – Piazza XX Settembre

“Villaggio di Babbo Natale” – Surprise Animazione

Ore 18:00 – Piazza XX Settembre

“Marce natalizie” – Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni

Ore 21:00 – Piazza XX Settembre

“Musica Live” – JRL & The Blues Band

Domenica 22 Dicembre

Ore 15:00 – Stadio comunale

“1° Memorial Massimo Ficara” – Canicattini Calcio

Ore 15:00 – Piazza XX Settembre e vie cittadine

“Babbo Natale in moto” – Ass. Pro Loco Canicattini

Ore 17:00 – Museo TEMPO – Via XX Settembre 132

Conferenza e Mostra “Con e per Lucia, conoscenza e beneficenza” – Ass. Museo TEMPO

Ore 18:00 – Piazza XX Settembre

“Concerto itinerante” – M° Davide Cassarino

Ore 21:00 – Piazza XX Settembre

“Wild Angel Band” Musica Live

25-26 Dicembre – 1-6 Gennaio

Ore 18:00 – Piazza XX Settembre

“Percorso natalizio al Museo TEMPO e nella Chiesetta dell’antico Borgo in via Dei Vespri”

Giovedì 26 Dicembre

ore 11:00 – Chiesa Madre “S. Maria degli Angeli” – Piazza XX Settembre

Concerto di Santo Stefano – Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni

Lunedì 30 Dicembre

Ore 19:00 – Chiesa Anime Sante del Purgatorio – Via De Pretis

Concerto “Trinakrius Brass Ensemble” – Ass. Le Nuove Muse e Ass. Musicale Trinarmonia

Mercoledì 1 Gennaio 2025

Ore 17:00 – Vie cittadine

Zampognari per le vie cittadine

Venerdì 3 Gennaio

Ore 19:00 – Palazzo Messina Carpinteri – Via XX Settembre 36

Concerto musicale “Morricone dal cinema alla musica” – Ass. Musicale Trinarmonia

Sabato 4 Gennaio

Ore 19:00 – Oratorio San Filippo Neri – Via Magenta

Concerto “Insula sax Quartet” – Ass. Le Nuove Muse e Ass. Musicale Trinarmonia

Domenica 5 Gennaio

Ore 19:30 – Chiesa Madre “S. Maria degli Angeli” – Piazza XX Settembre

Concerto di Natale – Cori delle Parrocchie “S. Maria degli Angeli” e “Maria SS. Ausiliatrice”

Lunedì 6 Gennaio

Ore 17:00 – Piazza XX Settembre

“Epifania on the road” Animazione e Musica – Ass. Pro Loco Canicattini.

PERCORSO DEI PRESEPI

25-26 Dicembre – 1-6 Gennaio

Ore 17:00 – 22:00

Apertura Presepi

– Presepe MASCI – Chiesa del Cuore Immacolato di Maria – Via Magenta 165

– Presepe Comitato Festa Maria SS. Ausiliatrice – Via Umberto 305

– Presepe UNITALSI – Villa Alagona – Via Vittorio Emanuele 410

– Presepe Comitato San Michele – Via XX Settembre 54

– Presepe Chiesa Madre – Via XX Settembre

– Presepe Museo TEMPO – Via De Pretis 18 – Via Dei Vespri 12

– Presepe Vetrina Barlume di Sergio Carpinteri – Via Regina Elena 98

– Presepe Gazzara – Via Arturo Basile

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.