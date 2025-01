La LNI sezione di Riposto, in collaborazione con il Marina di Riposto-Porto dell’Etna e con l’I.i.s “Leonardo” di Giarre, con il gratuito patrocinio del Comune di Riposto, organizza, venerdì, 07 febbraio alle 10, al Marina di Riposto, nell’ambito della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, un evento di sensibilizzazione, per diffondere la cultura del rispetto tra le giovani generazioni, dal titolo “Navigare insieme…una cima blu senza bullismo”, aderendo così alla campagna nazionale dal claim “Il Nodo Blu contro il Bullismo”. Si tratta di una giornata di informazione, sul ruolo di LNI, che allestirà un gazebo informativo per dispensare nozioni di arte marinaresca e si occuperà della diffusione della “Carta dei valori” della L.N.I (accoglienza, solidarietà, sostenibilità, lealtà, rispetto, disponibilità, amore per il mare, appartenenza, competenza e rispetto).





Gli alunni, in rappresentanza degli istituti scolastici primari e secondari del territorio, aderendo così alla campagna nazionale antibullismo “Un nodo blu”, annoderanno insieme delle cime blu, formando un unico “nodo in comune”, dopo avere appreso da parte degli istruttori LNI, l’arte dei nodi marinareschi. La locale sezione di LNI, per trattare il delicato tema, conta, anche quest’ anno sulla collaborazione della Polizia di Stato e della Polizia Postale. E’ prevista, infatti, nella stessa giornata, all’ interno del Circolo velico, alle 10.30, una conferenza sul tema del cyberbullismo e le trappole del web, grazie al primo dirigente della Polizia di Stato, dirigente del Centro operativo sicurezza cibernetica (Cosc) per la Sicilia orientale, dott. Marcello La Bella ed al sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minori la dottoressa Stefania Barbagallo. Ad accogliere gli studenti degli istituti aderenti all’iniziativa, nel piazzale eventi del Marina di Riposto, saranno presenti: oltre al presidente di LNI, Giuseppe Ballistreri ed il direttivo, l’ a.d del Marina Mario Zappala, accanto al direttore Leo Biasi e all’ ispettore Emiliano Indelicato, il dirigente scolastico del liceo “Leonardo, Tiziana D’ Anna ed il sindaco Davide Vasta.









Luogo: LEGA NAVALE RIPOSTO , VIA ARCHIMEDE , 1, RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

