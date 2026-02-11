Meraviglie di un mare ferito è il libro di Giuseppe Notarbartolo di Sciara che sarà presentato a Palermo al Circolo Velico Sferracavallo domenica 15 febbraio 2026 alle ore 11:00, in occasione della Giornata Mondiale delle Balene.

Dopo il benvenuto del Presidente di Marevivo Sicilia, Fabio Galluzzo, dialogheranno con l’autore Rosanna Maranto, Direttrice artistica di Illustramente e Mariella Gattuso, Direttrice di Marevivo Sicilia.

L’ingresso è libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.





Il libro narra un viaggio ideale in barca a vela, da Venezia alla Croazia, da Rodi ad Alessandria d’Egitto, da Lampedusa alla Spagna, che compone un mosaico di episodi realmente accaduti all’autore in mezzo secolo di navigazioni – scientifiche e militanti – per la ricerca e la conservazione. Nel libro si narra di incontri, anch’essi realmente accaduti, con capodogli, balenottere, delfini, foche, squali, e altri abitanti del mare. Popolazioni variegate quanto fragili, minacciate dalle intense attività dell’uomo che con tanta violenza hanno turbato il delicato equilibrio naturale del mare.

La presentazione avviene in una giornata speciale dedicata alle balene, queste affascinanti creature che continuano a essere cacciate per la loro carne e per produrre olio e che oggi affrontano dei nemici ancor più inquietanti: l’inquinamento ambientale e la perdita di habitat.





Ed è proprio di un mare ferito che l’ autore parla nel suo libro, tra meraviglie e grandi pericoli che mettono a rischio la sua vitalità e quella dell’intero Pianeta.

Un inno alla bellezza che si trasforma in un appello per tutti noi. Perché se assistere al progressivo degrado del Mediterraneo suscita un senso di sdegno e ribellione, conoscerne la straordinaria ricchezza può contribuire a far crescere un impegno collettivo per assicurare un futuro in cui tutti i suoi abitanti, anche non umani, possano prosperare.





Giuseppe Notarbartolo di Sciara è un ecologo marino, di origini siciliane, che ha dedicato la vita a ispirare e sostenere con l’evidenza scientifica le politiche di conservazione, con un impegno speciale per la tutela del Mediterraneo e della sua fauna. È stato il responsabile di enti pubblici e privati, tra cui l’Istituto Tethys da lui fondato nel 1986. Ha rappresentato l’Italia nei lavori della International Whaling Commission, e ha avuto numerosi incarichi significativi all’interno dell’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura, della Convenzione delle Nazioni Unite per la tutela delle Specie Migratrici, e dell’Accordo per la Conservazione dei Cetacei del Mediterraneo, del Mar Nero e della Zona Atlantica Contigua. È autore di saggi divulgativi e accademici e di quasi 260 lavori scientifici.

Questo libro è stato pubblicato in inglese da Springer con il titolo Sailing Across A Wounded Sea (2024).

