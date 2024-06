Si presenta giovedì 6 giugno 2024, ore 18:30, nell’Aula consiliare del Comune di Canicattini Bagni ini via Principessa Iolanda 51, l’ultimo romanzo giallo dato alle stampe dallo scrittore canicattinese Alessandro Serra, “La notte di Elissaouia”, edito dalla casa editrice Edizioni G. A.

Alessandro Serra, scrittore, commediografo, attore e regista con radici identitarie ben piantate sugli Iblei, a Canicattini Bagni nel siracusano, città della sua famiglia, dove ha deciso, trasferendosi da Roma dov’è nato, di vivere e dove trova ispirazione e nascono i suoi racconti e personaggi.

Dopo i saluti del Sindaco Paolo Amenta e dell’Assessore alla Cultura Sebastiano Gazzara, dialoga con lo scrittore il giornalista Gaetano Guzzardo, partecipano gli attori Alessandra Macca e Vin-cenzo Tavana, con le musiche affidate all’arpa di Lucia Basile.

Con “La notte di Elissaouia” Alessandro Serra completa la trilogia di racconti gialli pubblicati in questi ultimi anni a cura delle Edizioni G. A., “L’uomo che mangiava carrube” e “La pazienza del fiore”, che vedono protagonista l’Ispettore di Polizia in pensione Amintore Tito, detto Tazio, trascinato come sempre all’interno di indagini, enigmi e misteri che attraversano gli Iblei, la provincia di Siracusa e questa volta anche il Mediterraneo, dal suo amico Maresciallo dei Carabinieri Paolo Cicero, Comandante della Stazione dell’Arma del piccolo Comune del siracusano che l’autore ha chiamato “Sant’Alfano”, entrambi assistiti e collaborati dal fido carabiniere Roberto Marucchi.

In questa nuova inchiesta Tazio deve affrontare la morte misteriosa di un membro dell’equipaggio di una nave battente bandiere del Marocco attraccata nel bacino portuale di Augusta. La nave viene posta sotto sequestro. Scatta l’indagine, alla quale parteciperà un funzionario dell’ambasciata marocchina. Gli accesi contrasti tra i marinai e le loro bislacche personalità, che coinvolgono anche i co-mandanti, indirizzano gli investigatori a un passo dalla soluzione.

Ma quando Tazio e Cicero dopo estenuanti indagini stanno per chiudere il cerchio, un secondo omicidio in un vicolo adiacente all’ingresso del porto ed altri fatti che si intrecciano annullano la loro convinzione, ma non la loro determinazione a dare una risposta certa al fitto mistero.

Nel corso dell’incontro verrà altresì presentato il progetto “Street Book – Autore in Camper”, patrocinato dal Comune di Canicattini Bagni, Assessorato alla Cultura e al Turismo, che vede Alessandro Serra, i suoi romanzi e i suggestivi luoghi dove i racconti e i personaggi dei suoli libri nasco-no, in giro per la Sicilia a diretto contatto con i lettori.

L’AUTORE

Alessandro Serra, dopo un’attività lavorativa piuttosto segmentata e dove spicca il suo percorso sportivo, approda nel mondo del teatro come attore. Innumerevoli sono i titoli delle pièce portate in scena. Dopo aver partecipato alla stesura di testi teatrali, inizia a scrivere intere commedie che mette in scena e ne assume la regia. La passione per la scrittura lievita nel corso degli anni fino a sfociare naturalmente nella pubblicazione del primo romanzo. L’idea di proporre una collana con l’Ispettore Tazio come protagonista, lo colloca nel vasto e complesso universo del giallo. Pubblicazioni prece-denti: “Una storia che non interessa a nessuno”, “L’uomo che mangiava carrube”, “La pazienza del fiore”.

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.