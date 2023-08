Nescy era già stato eletto dalla nostra redazione come uno dei migliori locali dove mangiare a Castellammare del Golfo (TP). Oggi la redazione del Gambero Rosso l’ha inserito nella guida dei migliori street food d’Italia per il 2024.

NESCY è un omaggio al cibo di strada che fa parte dell’identità di noi siciliani. Simbolo della storia e delle tradizioni popolari, il cibo di strada racconta di vicoli affollati, di mille voci e suoni, di venditori ambulanti e di ingredienti semplici, gustosi e genuini.

La cultura gastronomica della nostra terra rivive nelle specialità tipiche siciliane, rivisitate con abbinamenti innovativi. Nel rispetto della nostra identità regionale scegliamo ingredienti a km zero, stagionali. NESCY significa N = Natura, E = Etica, S = Sicilia, C = Cultura, Y = You!

Inaugurato a Luglio 2020 da un’idea di Vincenzo Calvaruso e Cristina Calvaruso, il ristorante si attesta da subito come 100% siciliano, a partire dalla scelta delle materie prime usate in cucina, fino ai piatti ideati e proposti nel menù.

Anche quest’anno viene rinnovato il riconoscimento al locale eletto tra i Migliori Street Food d’Italia e unico ristorante della città di Castellammare del Golfo nella guida Gambero Rosso 2024.

«Un locale moderno, con maioliche blu e bianche, e una proposta “fast”, che si incentra sulle fritture nei tipici coppi […] . Non mancano le arancine, nel coppo, e i fritti di carne e di verdure, le crocchette di ragusano, le panelle. Stessa varietà nei sontuosi panini, di terra e di mare […] », questa è la motivazione per l’inserimento in guida del Gambero Rosso.

Sono grato a Castellammare del Golfo per averci portati a raggiungere questo riconoscimento che si rinnova ma sempre molto importante per noi. – dichiarano i fondatori Vincenzo e Cristina Calvaruso – Quando si lavora con le eccezionali materie prime del territorio e del pescato locale, metà del lavoro è compiuto. Il nostro obiettivo è quello di svolgere un lavoro straordinario per la gastronomia siciliana e ancora la sua fame di fare meglio non si sazia».

Luogo: CASTELLAMMARE DEL GOLFO, TRAPANI, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.