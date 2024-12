NEXTROUTES, progetto innovativo, finanziato dal programma Erasmus Plus, che mira a rafforzare le competenze digitali e creative del personale degli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa, sarà al centro del dibattito domani a partire dalle ore 16 nella sala conferenze “Famà” del Parco Archeologico di Lilibeo Marsala, dove si riuniranno i rappresentanti di otto Cultural Routes del Consiglio d’Europa (sono 48 gli Itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d’Europa, otto di questi in Italia e due in Sicilia), ospiti de La Rotta dei Fenici, itinerario certificato sin dal 2003.

Si discuterà di strategie per affrontare le sfide del settore, puntando su tecnologie all’avanguardia e modelli di gestione condivisi, al termine di un Transnational Training, una settimana dedicata alla formazione intensiva e al testing di tecniche di gamification, che saranno applicate per la prima volta a siti archeologici siciliani.

Il visitatore potrà partecipare – in questo caso nel Parco Archeologico di Marsala, salire di livello, acquisire nuove informazioni e “assorbire” così dettagli, dati storici, personaggi; ma soprattutto veicolare immagini che attirano nuovo pubblico, una sorta di circolo virtuoso che coinvolgerà l’intero territorio, ma anche le Cantine Pellegrino e le Saline Genna, partner del progetto.

Nella giornata di studi saranno coinvolti operatori culturali, esperti di turismo e innovazione che potranno fornire feedback. Tra gli esperti e i testimoni attesi, Fabio Viola, tra i primi dieci game designer in Europa (partner del progetto NextRoutes tramite Mobile Idea); Raffaele Vitulli di MateraHub e Alberto Samonà del Consiglio di amministrazione del Parco Archeologico del Colosseo.

Si parlerà anche delle nuove proposte basate sul Turismo rigenerativo, un nuovo trend che si sta affermando, e che è un passo avanti rispetto al Turismo esperienziale: in questo caso, infatti, il viaggiatore contribuisce al benessere ambientale, economico e sociale del luogo (per esempio, usando solo mezzi pubblici, vivendo nelle case del posto (like a local), scegliendo ristoranti a km0, e arricchisce le comunità, ma la sua esperienza ne esce migliorata e trae un benessere individuale in termini di rigenerazione fisica e spirituale, contribuendo al miglioramento del luogo visitato.

Ad accogliere gli ospiti e introdurre l’evento sarà la direttrice del PALM, Anna Occhipinti.

