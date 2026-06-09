Il gusto inconfondibile della tradizione palermitana si unisce all’impegno sociale e all’amore per la comunità. Oggi, presso lo Spazio Zac dei Cantieri Culturali alla Zisa, lo storico chef e icona dello street food Palermo, Nino u’ Ballerino, è stato l’assoluto protagonista del momento conviviale della giornata organizzata dal Rotary Club Palermo Agorà, evento inserito all’interno del prestigioso “Progetto del Governatore Sergio Malizia” dedicato alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.

L’iniziativa promossa dall’Area Panormus, che ha visto la partecipazione entusiasta del Club guidato dalla Presidente Annalisa Abruzzo, si è distinta come una domenica interamente dedicata al bene comune e alla prevenzione sanitaria. Al centro della scena, scelto come simbolo pulsante dell’eccellenza enogastronomica cittadina, c’è stata l’arte culinaria di Nino u’ Ballerino, che ha saputo trasformare la conclusione dell’evento in una grande celebrazione della sicilianità e della condivisione.





Prima del trionfo dei sapori locali, la giornata è stata scandita da un’intensa e lodevole attività di prevenzione medica. Nino u’ Ballerino e il suo intero staff ci tengono a rivolgere un ringraziamento e un plauso speciale ai medici soci del Rotary – Antonietta Matina Di Girolamo, Daniele Gervasi, Sergio Salomone, Nino Panzeca, Giuseppe Ferrantelli – che, con straordinaria generosità e altissima professionalità, hanno offerto alla cittadinanza screening gratuiti di osteoporosi, odontoiatria e pediatria. Portare un aiuto concreto alla salute dei cittadini è una missione nobile che l’azienda del celebre chef sostiene con assoluta e profonda convinzione.





Oltre all’impegno clinico, la giornata ha visto i soci e i loro consorti sostenere attivamente la Rotary Foundation tramite l’acquisto di biglietti per una raccolta fondi, trasformando un semplice gesto di solidarietà in un vero e proprio seme di futuro.

A coronamento di questa formidabile rete di collaborazione rotariana, Nino u’ Ballerino ha deliziato i presenti con una degustazione eccezionale che ha esaltato i prodotti tipici locali. Il suo celebre cibo da strada, preparato con la consueta maestria e l’energia che da sempre lo contraddistingue, non è stato un semplice momento di ristoro, ma un autentico veicolo di aggregazione culturale. Le eccellenze gastronomiche del territorio sono diventate così il collante perfetto per celebrare insieme la bellezza della nostra terra e la forza della rete solidale che la anima.





“Essere presente in contesti di questo tipo è per me un dovere morale e un grandissimo onore,” fa sapere Nino u’ Ballerino. “Il mio street food è fatto di cuore, tradizione e identità popolare. Sapere che le mie specialità hanno accompagnato una giornata così ricca di amore per il prossimo e attenzione alla salute pubblica mi riempie di immensa gioia. Palermo vince sempre e solo quando fa squadra per il bene di tutti.”

Una domenica speciale e indimenticabile, vissuta nel pieno segno della responsabilità sociale, in cui l’impegno verso il prossimo è stato sapientemente condito dal sapore inimitabile dello street food siciliano per eccellenza.

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