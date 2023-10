Il 5 ottobre 2023 l’On. Ismaele La Vardera ha presentato un’ interrogazione all’ARS , chiedendo al Presidente della Regione Siciliana e all’Assessore della Salute :

“Chiarimenti inerenti il rilascio delle concessioni di accreditamento alle strutture Odontoiatriche della Regione Siciliana’.

Tale atto fa seguito alle richieste di diverse strutture sanitarie odontoiatriche che in Sicilia hanno presentato l’istanza di accreditamento istituzionale al SSN le quali nella maggioranza dei casi hanno avuto il diniego della domanda inoltrata.

Si evidenzia anche un fatto preoccupante che a causa dell’ attuale vulnerabilità socio economica della nostra regione e del crescente tasso di disoccupazione, esistono ancora forti diseguaglianze sociali nella tutela della salute e nella fattispecie, l’odontoiatria è uno dei settori nel quale si registra il maggior tasso di rinuncia alle cure per motivazione di natura economica.

Il blocco di nuovi operatori, motivato con la saturazione di questo, non soltanto avvantaggia esclusivamente coloro che operano nell’ambito di un mercato chiuso, privo di competitività, ma di fatto si rileva controproducente rispetto alle stesse esigenze di tutela della salute in quanto vengono meno il principio di uniformità delle prestazioni sanitarie rese ai cittadini e la libera scelta da parte degli assistiti di rivolgersi al Medico Odontoiatra di propria fiducia.







