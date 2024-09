L’11, 12 e 13 settembre 2024, nella suggestiva frazione di Santa Maria, nel Comune di Montalbano Elicona (ME), si terrà la seconda edizione di “No.Strano – Il Festival del Cibo e delle Tradizioni Popolari”. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Santamaria APS, si pone come obiettivo la valorizzazione del territorio, delle tradizioni locali e dei prodotti enogastronomici, in un’ottica di sviluppo turistico sostenibile e consapevole. L’iniziativa, che si svolgerà in concomitanza con i festeggiamenti in onore della patrona Maria SS. in Collis, rappresenta un’importante occasione di riscoperta delle radici culturali e un’opportunità per contrastare lo spopolamento delle piccole comunità locali.

Il programma della manifestazione

L’evento si aprirà ufficialmente l’11 settembre alle 18:00, con il convegno e la tavola rotonda, seguiti dall’inaugurazione degli stand alle 19:30. La serata proseguirà con spettacoli musicali e di danza tradizionale siciliana, culminando nello spettacolo musicale dei “SAMARKANDA Band” alle 21:30, con la partecipazione del cantante Viktor V.

Il 12 settembre sarà invece dedicato ai festeggiamenti religiosi in onore della patrona Maria SS. in Collis, con la processione e la solenne Messa. A chiudere la giornata ci sarà un concerto serale con Manuela Villa e i “Bezz Bizz”.

Il 13 settembre, ultima giornata dell’evento, gli stand gastronomici torneranno protagonisti, accompagnati da esibizioni musicali del gruppo “ARISTOS” e del cantante Aleandro Baldi che chiuderanno in grande stile la manifestazione. Prevista anche l’esibizione di Mersia.

Stand espositivi e tour gastronomici

Lungo la strada principale che conduce alla piazza centrale del paese, saranno allestiti 8-10 stand espositivi, dove le aziende locali presenteranno i loro prodotti tipici. Non si parlerà solo di cibo, ma anche di artigianato, musica e tradizioni locali. Gli stand offriranno ai visitatori la possibilità di partecipare a un tour gastronomico e didattico, accompagnati da un narratore che racconterà la storia e i processi di lavorazione dei prodotti, dall’approvvigionamento delle materie prime fino alla loro trasformazione.

Il convegno “tradizione & innovazione”

Cuore dell’evento sarà il convegno con tavola rotonda dedicato al tema “Tradizione & Innovazione – generazioni imprenditoriali a confronto”, che avrà luogo l’11 settembre, dopo l’inaugurazione prevista alle ore 18:00. Durante questo incontro, moderato dalla giornalista Valentina Di Salvo, si alterneranno interventi di esponenti di diverse realtà.

Previsti gli interventi dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo On. Elvira Amata, che sarà la madrina della manifestazione, del Sindaco del Comune di Montalbano Elicona Todaro Antonino e del Sindaco del Comune di San Piero Patti Marchello Carmelita. Sarà presente il Vicepresidente Nazionale dell’Ass. I Borghi più Belli d’Italia Simone Giuseppe, l’On. Francesco Calanna del Gal Nebrodi Plus, Gaspare Maggio Presidente dell’UNPLI Messina, la Coldiretti con il condirettore Carmelo Tarantino, Simenza con Davide Foti, l’Arcidiocesi di Messina, Filippo Cadili dell’Equipe Ufficio Pastorale Turismo Sport e tempo libero, il Prof. Filippo Grasso dell’Università degli studi di Messina, Antonio Tavilla Vicepresidente Pro Loco Casale dei Peloritani APS.

L’obiettivo del convegno sarà quello di discutere come coniugare l’autenticità dei prodotti locali con le nuove tecniche agricole e imprenditoriali, senza perdere di vista il rispetto delle tradizioni.

Tra i temi trattati, infatti, spicca il ruolo delle istituzioni nello sviluppo delle economie locali, con la partecipazione dell’Assessorato Regionale al Turismo, che analizzerà l’impatto del turismo lento e di ritorno, in un’area a forte vocazione agricola e culturale. Gli interventi punteranno a creare una rete di collaborazioni tra Comuni e aziende locali, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile e alla promozione del territorio attraverso il turismo religioso e i percorsi escursionistici.

Un’iniziativa di valorizzazione del territorio

No.Strano rappresenta molto più di un semplice festival. Si inserisce infatti in una più ampia strategia della Pro Loco Santamaria APS, che mira a far conoscere le eccellenze locali attraverso la valorizzazione delle piccole realtà imprenditoriali. L’iniziativa vuole divenire un appuntamento fisso, capace di attrarre visitatori e turisti anche dai comuni limitrofi, contribuendo così a creare una rete di promozione e sviluppo sostenibile del territorio.

Inserito nel contesto naturale e culturale di Montalbano Elicona, uno dei borghi più belli d’Italia, il festival non si limita a celebrare le tradizioni, ma offre ai partecipanti un vero e proprio viaggio alla scoperta di un territorio ricco di storia, natura e sapori unici.

Un impegno condiviso

L’evento è realizzato con il supporto logistico dei Comuni di Montalbano Elicona e San Piero Patti, e vede il coinvolgimento attivo delle aziende locali, delle associazioni di categoria e delle istituzioni regionali. La Pro Loco Santamaria APS, promotrice dell’iniziativa, conferma così il suo impegno nella valorizzazione delle peculiarità locali, lavorando in rete con altre realtà del territorio per promuovere un turismo lento, sostenibile e consapevole.

In sintesi, “No.Strano – Il Festival del Cibo e delle Tradizioni Popolari” si presenta come un’occasione imperdibile per chi desidera immergersi nella cultura e nelle tradizioni siciliane, assaporando i prodotti locali e vivendo momenti di convivialità, musica e riflessione sulle potenzialità del territorio.

