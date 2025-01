“Accogliamo con soddisfazione la nomina di Daniela Faraoni ad assessore alla Salute. La sua lunga esperienza gestionale e il suo profondo impegno nel settore sanitario rappresentano una garanzia per il futuro della sanità regionale. In un momento storico complesso, caratterizzato da sfide cruciali per il sistema sanitario, siamo certi che la neo assessora saprà mettere al centro la valorizzazione delle competenze professionali, il potenziamento delle strutture e la tutela della salute pubblica”.





Così dichiara il presidente dell’Ordine degli Infermieri di Palermo, Antonino Amato, che aggiunge: “Rinnoviamo la nostra disponibilità al dialogo e alla collaborazione, ponendo al centro il benessere dei pazienti e il ruolo imprescindibile degli infermieri e delle altre professioni sanitarie nel garantire un’assistenza di qualità. Auguriamo all’assessore un buon lavoro, certi che il suo operato porterà risultati concreti e duraturi”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di blogsicilia. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento, questioni da sollevare o ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.