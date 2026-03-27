“I migliori auguri di buon lavoro ad Annalisa Tardino appena nominata Presidente dell’ADSP del mare di Sicilia Occidentale. E’ una buona notizia il fatto che, essendo stata in questi mesi alla guida dell’Autorità nella qualità di Commissario, la neo Presidente può proseguire il lavoro iniziato in una stagione complessa, con sfide importanti per lo sviluppo e la crescita dei porti e dei territori ricadenti nell’ADSP del mare di Sicilia Occidentale, nonché per incrementare la performance dei cluster portuali e la valorizzazione del personale”. Ad affermarlo sono Dionisio Giordano Segretario Generale Fit Cisl Sicilia e Giuseppe Centineo dirigente regionale Fit Cisl con delega alla portualità’ che aggiungono: “ in questi mesi da Commissario dell’ADSP abbiamo apprezzato l’impegno e la perseveranza della commissaria ora presidente Tardino, nella risoluzione di alcune criticità che correvano il rischio di una ripresa delle iniziative sindacali a tutela dei livelli occupazionali. Il confronto e’ stato costante e bisogna proseguirlo con la partecipazione attiva dei lavoratori, fino al raggiungimento degli obiettivi che devono concretizzarsi nella realizzazione delle infrastrutture portuali, nella crescita economica delle imprese connesse alla portualità’ e nella valorizzazione dei lavoratori. I porti sono strategici per proseguire il rafforzamento di quella visione sistematica di integrazione dei trasporti che, unitamente a quanto si sta realizzando in termini di infrastrutture ferroviarie e aeroportuali, sarà in grado di realizzare sviluppo economico ed occupazione stabile”.

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