Sono stati ufficializzati dal Coordinatore Cittadino di Forza Italia Domenico Macchiarella i Responsabili dei primi cinque Dipartimenti del partito a Palermo.

Ad affiancare il Coordinatore cittadino e la vice Stefania Munafò nell’esecutivo cittadino di Forza Italia, oltre agli eletti al consiglio comunale Caterina Meli, Ottavio Zacco, Giovanni Inzerillo, Pasquale Terrani e Leopoldo Piampiano, il presidente del consiglio comunale Giulio Tantillo, i consiglieri di circoscrizione e il presidente Giuseppe Fiore, membri di diritto per lo statuto azzurro, saranno dunque anche i nuovi esperti selezionati dal Comitato Cittadino. Tutti nomi dal curriculum ed esperienza consolidati come Simone Miccichè responsabile per “Comunicazione e Social Media Marketing”, Massimiliano Caramia per la Pubblica Istruzione, Paola Safina alle attività sociali e politiche familiari, Fabio La Vardera esperto di “politiche del mare e portualità” e Francesco Tagliavia alle Infrastrutture e Trasporti. “ Abbiamo dato inizio ad una nuova stagione in Forza Italia” – conferma Domenico Macchiarella – “Una svolta in termini di inclusione e coinvolgimento che spero trovi la condivisione e il favore di chi milita da tempo nel partito e sia al contempo l’elemento attrattivo per chi sceglierà di farne parte per la prima volta. Abbiamo bisogno del contributo di tutti e della competenza di ognuno, della voglia di partecipare alle scelte del nostro paese con la consapevolezza che per questo bisogna metterci la faccia in prima persona. Faranno seguito nei prossimi mesi, per ognuno dei Dipartimenti indicati, dei progetti specifici per materia che saranno oggetto di future proposte ed iniziative. Tanti i temi che in queste ore stanno venendo fuori proprio dai Responsabili dei Dipartimenti, penso alla questione delle cosiddette “Interferenze tram” che fa da freno alle relative nuove linee, alle politiche di accoglienza ed integrazione dei rifugiati Ucraini con protezione internazionale, fino allo sviluppo della costa con le relative criticità specifiche e le questioni relative alla vetustà degli edifici scolastici e i progetti di efficientemente energetico. Tutto questo senza mai dimenticare l’importanza che oggi rivestono i Social e le scelte di comunicazione che i partiti come le aziende sono chiamati ad adottare. Si respira un clima di grande collaborazione e sono certo che siamo soltanto all’inizio di un percorso virtuoso ed entusiasmante che ribadirà la centralità di Forza Italia nei processi di evoluzione sociale e politica del nostro paese.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.