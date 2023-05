Il 23 maggio, in occasione del 31° anniversario della strage di Capaci, associazioni,

comitati studenteschi, sindacati e tante altre realtà sociali, scenderanno per le strade di

Palermo con un corteo popolare – che partirà alle ore 15:30 dalla Facoltà di

Giurisprudenza – per dire “Basta!”.

Basta alle passerelle e alle commemorazioni ipocrite dei martiri di questo Paese, basta al

silenzio di Stato sulle stragi e gli omicidi che hanno segnato la nostra storia, basta a una

narrazione deviata della lotta alla mafia, che non ci rappresenta.

Il corteo di “Resistenza popolare per un’antimafia intersezionale”, vuole rivendicare la

necessità di inserire la lotta alla mafia in un contesto più ampio di lotte sociali, in una

doppia ottica. Da un lato, la ricerca e la pretesa delle verità mancanti sulle stragi (non solo

quelle del biennio ’92-’93) per rispondere a una Giustizia attesa da decenni; dall’altro,

invece, l’analisi della condizione politica, sociale, culturale ed economica in cui vive la

Sicilia e il Paese intero.

Tanti i diritti per cui lottare: dal diritto alla casa al diritto alla sanità pubblica, dal diritto al

lavoro fino alla riqualificazione degli spazi dove abitiamo e studiamo, e molto altro ancora.

Un insieme di istanze che rientrano – direttamente o indirettamente – nell’antimafia. Lotta

alla mafia, infatti, significa anche lotta ambientalista, antifascista, antimilitarista,

antiatlantista, transfemminista e antirazzista. Significa, inoltre, rifiutare l’impunità di Stato

garantita dalle connivenze, dal clientelismo e da sentenze contraddittorie.

La città di Palermo è chiamata in corteo per dare vita ad un’antimafia che riparta dal

basso: per riappropriarci dei nostri spazi, difendere i nostri diritti e pretendere verità e

giustizia! (seguono le tappe):

Partenza: Facoltà di Giurisprudenza ( 15:30 ) 1° tappa: Piazza Verdi (16:00) 2° tappa: Piazza Politeama (16:30) 3° tappa: Piazza Crispi/Croci (17:00)

Facoltà di Giurisprudenza ( ) Arrivo: Via Notarbartolo ( 17:30 )

Via Notarbartolo ( ) Isola Antimafia: Via Francesco Lo Jacono (dalle 18:30)

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.