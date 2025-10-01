In occasione della Festa dei Nonni, che ogni anno si celebra il 2 ottobre, i centri sociali di Modica rendono omaggio a quello che viene definito “il pilastro fondamentale delle nostre vite” con momenti di convivialità e tradizione. Tra le iniziative proposte, anche la preparazione e la condivisione dei tipici “lolli co mustu”, simbolo della memoria e dell’identità locale.

All’interno di queste celebrazioni si inserisce il percorso del progetto “Nonni Smart”, promosso dall’associazione NonSi – Nonni Smart Italia e finanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. Attivo nei centri sociali della città dal marzo scorso, il progetto valorizza le radici culturali e al tempo stesso introduce attività innovative che favoriscono un autentico incontro tra generazioni.





Oltre ai momenti conviviali, gli utenti dei centri hanno partecipato e stanno partecipando a laboratori di facilitazione digitale, percorsi di educazione alla salute e ai corretti stili di vita, attività di gestione consapevole del denaro e prevenzione delle truffe, nonché ad iniziative di animazione e inclusione sociale, con l’obiettivo di rafforzare legami e combattere solitudini.

La Festa dei Nonni 2025 prevede due appuntamenti cittadini: il primo oggi, martedì 30 settembre, al centro sociale del Sacro Cuore (Modica Sorda), e il secondo giovedì 2 ottobre a Modica Alta, per vivere insieme la ricchezza di una tradizione che guarda al futuro.





Con “Nonni Smart”, Modica si conferma laboratorio di invecchiamento attivo, dove la saggezza della terza età incontra le competenze e l’entusiasmo delle nuove generazioni, in un percorso di crescita reciproca e condivisione.

Il progetto promosso da NonSi è svolto in collaborazione con il Comune di Modica, VOSDI ODV e la Misericordia.

