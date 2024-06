Esaltare in cucina, attraverso tecnica ed estro, i prodotti che godono del marchio QS – Qualità Sicura- della Regione Sicilia. Sarà questo l’obiettivo dell’evento “Note di Gusto…tra le stelle”, in programma il prossimo 7 giugno, a partire dalle 20.30, al ristorante Spirito Mediterraneo, sito all’interno del Pietre Nere Resort di Modica. A firmare la cena, rappresentata da sei portate più gli amuse-bouche che saranno serviti a bordo piscina, sarà la prestigiosa associazione Euro-Toques Italia. Ben sette gli chef che arriveranno da diverse parti d’Italia con in testa il presidente di Euro-Toques International, lo Chef Enrico Derflingher, che condividerà con i colleghi la propria filosofia di cucina nel rispetto della tradizione gastronomica e con l’utilizzo esclusivo di prodotti a marchio QS – Qualità Sicura Garantita – della Regione Sicilia. Si tratta di un marchio, di cui si fregiano alcune aziende siciliane, che garantisce una qualità superiore dei prodotti agroalimentari, ottenuti mediante l’adozione e il rispetto dei disciplinari di produzione e certificati da organismi di controllo indipendenti.

Gli Chef protagonisti di Note di Gusto

Accanto al patron di casa, lo chef Claudio Ruta del ristorante Spirito Mediterraneo, e ad Enrico Derflingher, presidente di Euro-Toques International, vi saranno gli chef Giovanni Porretto, consigliere del direttivo nazionale e chef dell’Hotel Hermitage a Cervinia, Natale Di Maria, delegato regionale e chef patron di Villa Boscogrande di Palermo, Cristian Benvenuto chef patron del ristorante “La Filanda” nel centro di Macherio, lo chef stellato, originario della Valtellina, Gianni Tarabini del ristorante Le Preséf dell’azienda agricola La Fiorida nonché lo stellato Marco Marras, executive chef del ristorante Osleta, Cavaion Veronese.

L’associazione Euro-Toques

Euro-Toques, così come indicato dal presidente della Commissione Europea, Jacques Delors, è un’associazione nata per la difesa della qualità degli alimenti in ogni nazione e la valorizzazione dei piccoli produttori. Principio cardine è “garantire un cibo buono e sano ai cittadini europei”. L’associazione, infatti, fondata nel 1986 su iniziativa degli Chef Paul Bocuse e Pierre Romeyer in seguito al confronto con i colleghi europei, tra cui Gualtiero Marchesi, si è sempre impegnata per fronteggiare i problemi della ristorazione. I Paesi europei membri sono 20 e associano complessivamente oltre 2.500 cuochi. La sede Internazionale è da sempre a Bruxelles, dove l’Associazione lavora a stretto contatto con il Parlamento Europeo.

La serata Note di Gusto

Palcoscenico della serata sarà il ristorante Spirito Mediterraneo del Pietre Nere Resort di Modica. Per informazioni o per prenotare il proprio posto è necessaria la prenotazione chiamando al numero 0932.53051

Luogo: Pietre Nere Resort, Via Pietre Nere Cava Ispica, 142, MODICA, RAGUSA, SICILIA

