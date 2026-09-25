FILM D’APERTURA: SAN DAMIANO
di Gregorio Sassoli e Alejandro Cifuentes
Dopo il successo delle precedenti edizioni, arriva dal 7 al 10 ottobre la 5° edizione di Vision 2030, il Festival del Cinema Sostenibile diretto da Giulia Morello, prodotto da Giovanni Stella per Smile Vision in partnership con Dire Fare Cambiare, che si tiene annualmente nella pittoresca cornice di Noto.
Il festival, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, da ASVIS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile, da Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, dal Comune di Noto e da Rai Documentari introduce per la prima volta 3 film lungometraggi di registi esordienti in selezione ufficiale.
Giuria di eccellenza composta per i cortometraggi da: l’attrice e autrice ESTER PANTANO, il regista e sceneggiatore Mohamed Hossameldin; Manuela Rima di 01Distribution.
La giuria che decreterà il miglior documentario invece è formata da: l’attore e direttore artistico del Matera Film Festival Nando Irene; il critico cinematografico Beppe Manno; la Green Menager Marianna Moser; il premio al miglior film d’esordio verrà assegnato dalla direttrice artistica Giulia Morello e dal produttore Giovanni Stella
Il film d’apertura, sarà “SAN DAMIANO” Di Gregorio Sassoli e Alejandro Cifuentes, in programma presso il Teatro Tina di Lorenzo di Noto alle ore 21.00 del 7 ottobre.
I film lungometraggio d’esordio in selezione saranno: IO NON SONO NESSUNO di Geraldine Ottier, in programma alle ore 21.00 del 8 ottobre, SQUALI – Daniele Barbero con James Franco tra gli attori del casto in programma alle 21 del 9 ottobre e HOW KIDS ROLL – I BAMBINI DI GAZA di Loris Lai già in cinquina DAVID di DONATELLO in programma alle 21 del 10 ottobre, in chiusura del festival.
Non solo. A comporre la ricca selezione di quest’anno saranno 13 documentari e 17 cortometraggi, Tutte le proiezioni si terranno al Teatro Tina di Lorenzo di Noto e saranno gratuite e in doppia lingua, Ita/eng.
Tra i documentari troviamo: Bambine mie di Letizia Zatti; Danzoneros di Chiara Bonetti; Il viaggio di ritorno di Alessandro Guerriero; Manna Man di Walter Bencini; The art of 8 Limbs di Doriana Rapisardi, Gabriele Tringali; La pizzica di Romolo Crudo di Tommaso Faggiano; The Madmen Coach di Carlo Liberatore; We Push di Sandra Brülher; La goccia (The drop) di Krishna Agazzi; The miracle of Gaza di Hala Nicolas Boy Saab; Ashes of Moria di Davide Marchesi; Core Preciatu di Giulio Neglia; Paraiso di Adriano Spadaro.
Tra i corti, invece, ci saranno: Remuda di Valeria Gaudieri e Enrico M. Minto; Cieli Rossi di Karma Gava; Il Salotto di Micol De Angelis; Sunday di Giulio Tonincelli; Fango, una storia di Boxe di Raffaele Patti; Le parole sono pietre di Anastasia Zarbo; In the box di Francesca Staasch; We are the earth di Zoé Rose; Il mare non risponde di Gaetano Cucciardi; Le note di Khaled di Massimo Pellegrinotti; Massa di Alessandro Teofano; In Gaza Pietas di Diego Monfredini; Face-off di Pascal Chaumont; Interference di Giuseppe Alessio Nuzzo; Pesciolino Rosso di Gisella Gobbi; Bratiska di Gregorio Mattiocco; Le cose che (non) si vedono di Angelo Bottone
Quest’anno si conferma il premio Panalight che offrirà 4000€ in attrezzature al regista del miglior cortometraggio e del miglior documentario da poter sfruttare per la prossima produzione.
Come ogni anno l’intento di Vision 2030, è quello di sostenere e promuovere gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. In un’epoca in cui l’urgenza di uno sviluppo economico congiunto a un progresso culturale e civile è più pressante che mai, Vision 2030 fa da ponte tra le persone, le istituzioni, le imprese e le associazioni, proponendo una visione collettiva per un futuro equo e sostenibile per tutti.
Il cuore del festival, infatti, propone un’accurata selezione di film lungometraggi, documentari e cortometraggi che, non solo riflettono il tema centrale della sostenibilità, ma che sono anche esemplari nell’adozione di pratiche di produzione eco-compatibili, rispettando rigorosi protocolli ambientali.
Anche quest’anno durante la serata di premiazione del 10 ottobre a partire dalle 19.00 che sarà presentata da un volto di eccellenza, l’attrice Giorgia Fiori, evento che si svolgerà nella magnifica cornice del Teatro Tina di Lorenzo di Noto, saranno numerosi i premi che riconosceranno il forte impegno sociale dei giovani partecipanti al concorso. Tra questi: Miglior Film d’esordio; Miglior Documentario; Miglior Cortometraggio; Premio Cambiare a cura dell’associazione DIRE FARE CAMBIARE; Premio Visioni a cura di Smile Vision; Premio Moscerine Film Festival; Menzione speciale PopCorn Film Festival; Premio Panalight e due Premi Scuole assegnate dagli studenti dell’istituto MUSCO di Librino a Catania e dall’istituto Melodia di Noto.
Vision 2030 è patrocinato da: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, da ASVIS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile, Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, dal Comune di Noto e da Rai Documentari.
Il Festival è prodotto da Smile Vision, in collaborazione con Dire Fare Cambiare, Tadàn Produzioni, Siamo in diretta e Cleverage.
Media Partner dell’evento: TaxiDrivers;
Partner Internazionali; Color Cubano; Orizzonti;
Cultural Partner: Cinema Sostenibile; Prem1ere Film; Moscerine Film Festival; Legambiente Noto; Niff; PopCorn Festival internazionale; Marzamemi cinefest; FCS coordinamento dei festival Siciliani; Matera Film Festival; Venusia Special Festival
IL PROGRAMMA
Mercoledì 07 Ottobre 2026
18.00 – 19.30 Proiezione Cortometraggi e Documentari IN CONCORSO
CORE PRECIATU di Giulio Neglia, 50 min
MASSA di Alessandro Teofano, 13 min
BAMBINE MIE di Letizia Zatti, 18 min
20:15 APERTURA UFFICIALE FESTIVAL VISION 2030
20.30 POP CORN FESTIVAL DEL CORTO – UN OCCASIONE D’ORO di Federico Russotto premio VISION 2030
21:00 Proiezione gratuita del film Documentario nell’ambito della rassegna CINEMA D’ESORDIO – SAN DAMIANO di Gregorio Sassoli e Alejandro Cifuentes, 85 min
Giovedì, 8 Ottobre 2026 – Teatro Tina Di Lorenzo, Noto
10.30 – 13.00 Proiezione Cortometraggi e Documentari IN CONCORSO
THE ART OF 8 LIMBS – From the foot of a volcan to the top of the world di Gabriele Tringali, Doriana Rapisardi, 51 min
FANGO – UNA STORIA DI BOXE di Raffaele Patti, 20 min
PARAISO di Adriano Spadaro, 15 min
CIELI ROSSI di Karma Gava, 13 min
LE PAROLE SONO PIETRE di Anastasia Zarbo, 20 min
IN GAZA PIETAS di Diego Monfredini, 9 min
WE ARE THE EARTH di Zoé Rose, 5 min
16.00 – 19.00 Proiezione Cortometraggi e Documentari IN CONCORSO
WE PUSH – For a world without barriers di Sandra Bühler, 47 min
FACE-OFF di Pascal Chaumont, 10 min
THE DROP di Krishna Agazzi, 70 min
THE MADMEN COACH di Carlo Liberatore, 56 min
21.00 Proiezione gratuita del film lungometraggio nell’ambito della rassegna CINEMA D’ESORDIO – IO NON SONO NESSUNO di Geraldine Ottier – 120 min
Venerdì, 9 Ottobre 2026
10.00 – 13.00 Proiezione Cortometraggi e Documentari IN CONCORSO
MANNA MAN di Walter Bencini, 90 min
INTERFERENCE di Giuseppe Alessio Nuzzo, 16 min
LA PIZZICA DI ROMOLO CRUDO di Tommaso Faggiano, 57 min
IL MARE NON RISPONDE di Gaetano Cucciardi, 9 min
PESCIOLINO ROSSO di Gisella Gobbi, 8 min
LE COSE CHE (NON) SI VEDONO di Angelo Bottone, 13 min
16.30 – 19.00 Proiezione Cortometraggi e Documentari IN CONCORSO
IL SALOTTO di Micol De Angelis, 19 min
IN THE BOX di Francesca Staasch, 15 min
ASHES OF MORIA di Davide Marchesi, 52 min
DANZONEROS di Chiara Bonetti, 7 min
LE NOTE DI KHALED di Massimo Pellegrinotti, 15 min
REMUDA di Valeria Gaudieri e Enrico M. Minto, 18 min
SUNDAY di Giulio Tonincelli, 15 min
21.00 Proiezione gratuita del film lungometraggio nell’ambito della rassegna CINEMA D’ESORDIO – SQUALI di Daniele Barbiero – 90 min
Sabato, 10 Ottobre 2026
17.00 – 18.30 Proiezione Cortometraggi e Documentari IN CONCORSO
IL VIAGGIO DI RITORNO di Alessandro Guerriero, 18 min
THE MIRACLE OF GAZA di Hala Nicolas Bou saab, 52 min
BRATISKA di Gregorio Mattiocco, 18 min
MY FRIEND GERANIA di Nora Milazzo premio VISION 2030 – MOSCERINE FILM FESTIVAL
18.30 – 19.30 RED CARPET
19:30 – Premiazione ufficiale VISION 2030 Cinema Sostenibile – Teatro Tina Di Lorenzo, Noto
21:00 Proiezione gratuita del film lungometraggio nell’ambito della rassegna CINEMA D’ESORDIO
HOW KIDS ROLL – I BAMBINI DI GAZA di Loris Lai, 90 min
Tutti gli eventi sono gratuiti, non è necessaria prenotazione
Luogo: Teatro Tina di Lorenzo , Teatro Tina di Lorenzo Piazza XVI MAGGIO , NOTO, SIRACUSA, SICILIA
Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.
Commenta con Facebook