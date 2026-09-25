FILM D’APERTURA: SAN DAMIANO

di Gregorio Sassoli e Alejandro Cifuentes

Dopo il successo delle precedenti edizioni, arriva dal 7 al 10 ottobre la 5° edizione di Vision 2030, il Festival del Cinema Sostenibile diretto da Giulia Morello, prodotto da Giovanni Stella per Smile Vision in partnership con Dire Fare Cambiare, che si tiene annualmente nella pittoresca cornice di Noto.

Il festival, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, da ASVIS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile, da Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, dal Comune di Noto e da Rai Documentari introduce per la prima volta 3 film lungometraggi di registi esordienti in selezione ufficiale.





Giuria di eccellenza composta per i cortometraggi da: l’attrice e autrice ESTER PANTANO, il regista e sceneggiatore Mohamed Hossameldin; Manuela Rima di 01Distribution.

La giuria che decreterà il miglior documentario invece è formata da: l’attore e direttore artistico del Matera Film Festival Nando Irene; il critico cinematografico Beppe Manno; la Green Menager Marianna Moser; il premio al miglior film d’esordio verrà assegnato dalla direttrice artistica Giulia Morello e dal produttore Giovanni Stella

Il film d’apertura, sarà “SAN DAMIANO” Di Gregorio Sassoli e Alejandro Cifuentes, in programma presso il Teatro Tina di Lorenzo di Noto alle ore 21.00 del 7 ottobre.

I film lungometraggio d’esordio in selezione saranno: IO NON SONO NESSUNO di Geraldine Ottier, in programma alle ore 21.00 del 8 ottobre, SQUALI – Daniele Barbero con James Franco tra gli attori del casto in programma alle 21 del 9 ottobre e HOW KIDS ROLL – I BAMBINI DI GAZA di Loris Lai già in cinquina DAVID di DONATELLO in programma alle 21 del 10 ottobre, in chiusura del festival.





Non solo. A comporre la ricca selezione di quest’anno saranno 13 documentari e 17 cortometraggi, Tutte le proiezioni si terranno al Teatro Tina di Lorenzo di Noto e saranno gratuite e in doppia lingua, Ita/eng.

Tra i documentari troviamo: Bambine mie di Letizia Zatti; Danzoneros di Chiara Bonetti; Il viaggio di ritorno di Alessandro Guerriero; Manna Man di Walter Bencini; The art of 8 Limbs di Doriana Rapisardi, Gabriele Tringali; La pizzica di Romolo Crudo di Tommaso Faggiano; The Madmen Coach di Carlo Liberatore; We Push di Sandra Brülher; La goccia (The drop) di Krishna Agazzi; The miracle of Gaza di Hala Nicolas Boy Saab; Ashes of Moria di Davide Marchesi; Core Preciatu di Giulio Neglia; Paraiso di Adriano Spadaro.





Tra i corti, invece, ci saranno: Remuda di Valeria Gaudieri e Enrico M. Minto; Cieli Rossi di Karma Gava; Il Salotto di Micol De Angelis; Sunday di Giulio Tonincelli; Fango, una storia di Boxe di Raffaele Patti; Le parole sono pietre di Anastasia Zarbo; In the box di Francesca Staasch; We are the earth di Zoé Rose; Il mare non risponde di Gaetano Cucciardi; Le note di Khaled di Massimo Pellegrinotti; Massa di Alessandro Teofano; In Gaza Pietas di Diego Monfredini; Face-off di Pascal Chaumont; Interference di Giuseppe Alessio Nuzzo; Pesciolino Rosso di Gisella Gobbi; Bratiska di Gregorio Mattiocco; Le cose che (non) si vedono di Angelo Bottone





Quest’anno si conferma il premio Panalight che offrirà 4000€ in attrezzature al regista del miglior cortometraggio e del miglior documentario da poter sfruttare per la prossima produzione.

Come ogni anno l’intento di Vision 2030, è quello di sostenere e promuovere gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. In un’epoca in cui l’urgenza di uno sviluppo economico congiunto a un progresso culturale e civile è più pressante che mai, Vision 2030 fa da ponte tra le persone, le istituzioni, le imprese e le associazioni, proponendo una visione collettiva per un futuro equo e sostenibile per tutti.

Il cuore del festival, infatti, propone un’accurata selezione di film lungometraggi, documentari e cortometraggi che, non solo riflettono il tema centrale della sostenibilità, ma che sono anche esemplari nell’adozione di pratiche di produzione eco-compatibili, rispettando rigorosi protocolli ambientali.





Anche quest’anno durante la serata di premiazione del 10 ottobre a partire dalle 19.00 che sarà presentata da un volto di eccellenza, l’attrice Giorgia Fiori, evento che si svolgerà nella magnifica cornice del Teatro Tina di Lorenzo di Noto, saranno numerosi i premi che riconosceranno il forte impegno sociale dei giovani partecipanti al concorso. Tra questi: Miglior Film d’esordio; Miglior Documentario; Miglior Cortometraggio; Premio Cambiare a cura dell’associazione DIRE FARE CAMBIARE; Premio Visioni a cura di Smile Vision; Premio Moscerine Film Festival; Menzione speciale PopCorn Film Festival; Premio Panalight e due Premi Scuole assegnate dagli studenti dell’istituto MUSCO di Librino a Catania e dall’istituto Melodia di Noto.





Vision 2030 è patrocinato da: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, da ASVIS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile, Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, dal Comune di Noto e da Rai Documentari.

Il Festival è prodotto da Smile Vision, in collaborazione con Dire Fare Cambiare, Tadàn Produzioni, Siamo in diretta e Cleverage.

Media Partner dell’evento: TaxiDrivers;

Partner Internazionali; Color Cubano; Orizzonti;

Cultural Partner: Cinema Sostenibile; Prem1ere Film; Moscerine Film Festival; Legambiente Noto; Niff; PopCorn Festival internazionale; Marzamemi cinefest; FCS coordinamento dei festival Siciliani; Matera Film Festival; Venusia Special Festival





IL PROGRAMMA





Mercoledì 07 Ottobre 2026

18.00 – 19.30 Proiezione Cortometraggi e Documentari IN CONCORSO

CORE PRECIATU di Giulio Neglia, 50 min

MASSA di Alessandro Teofano, 13 min

BAMBINE MIE di Letizia Zatti, 18 min









20:15 APERTURA UFFICIALE FESTIVAL VISION 2030

20.30 POP CORN FESTIVAL DEL CORTO – UN OCCASIONE D’ORO di Federico Russotto premio VISION 2030

21:00 Proiezione gratuita del film Documentario nell’ambito della rassegna CINEMA D’ESORDIO – SAN DAMIANO di Gregorio Sassoli e Alejandro Cifuentes, 85 min

Giovedì, 8 Ottobre 2026 – Teatro Tina Di Lorenzo, Noto

10.30 – 13.00 Proiezione Cortometraggi e Documentari IN CONCORSO









THE ART OF 8 LIMBS – From the foot of a volcan to the top of the world di Gabriele Tringali, Doriana Rapisardi, 51 min

FANGO – UNA STORIA DI BOXE di Raffaele Patti, 20 min

PARAISO di Adriano Spadaro, 15 min

CIELI ROSSI di Karma Gava, 13 min

LE PAROLE SONO PIETRE di Anastasia Zarbo, 20 min

IN GAZA PIETAS di Diego Monfredini, 9 min

WE ARE THE EARTH di Zoé Rose, 5 min









16.00 – 19.00 Proiezione Cortometraggi e Documentari IN CONCORSO

WE PUSH – For a world without barriers di Sandra Bühler, 47 min

FACE-OFF di Pascal Chaumont, 10 min

THE DROP di Krishna Agazzi, 70 min

THE MADMEN COACH di Carlo Liberatore, 56 min

21.00 Proiezione gratuita del film lungometraggio nell’ambito della rassegna CINEMA D’ESORDIO – IO NON SONO NESSUNO di Geraldine Ottier – 120 min





Venerdì, 9 Ottobre 2026

10.00 – 13.00 Proiezione Cortometraggi e Documentari IN CONCORSO

MANNA MAN di Walter Bencini, 90 min

INTERFERENCE di Giuseppe Alessio Nuzzo, 16 min

LA PIZZICA DI ROMOLO CRUDO di Tommaso Faggiano, 57 min

IL MARE NON RISPONDE di Gaetano Cucciardi, 9 min

PESCIOLINO ROSSO di Gisella Gobbi, 8 min

LE COSE CHE (NON) SI VEDONO di Angelo Bottone, 13 min





16.30 – 19.00 Proiezione Cortometraggi e Documentari IN CONCORSO

IL SALOTTO di Micol De Angelis, 19 min

IN THE BOX di Francesca Staasch, 15 min

ASHES OF MORIA di Davide Marchesi, 52 min

DANZONEROS di Chiara Bonetti, 7 min

LE NOTE DI KHALED di Massimo Pellegrinotti, 15 min

REMUDA di Valeria Gaudieri e Enrico M. Minto, 18 min

SUNDAY di Giulio Tonincelli, 15 min

21.00 Proiezione gratuita del film lungometraggio nell’ambito della rassegna CINEMA D’ESORDIO – SQUALI di Daniele Barbiero – 90 min

Sabato, 10 Ottobre 2026









17.00 – 18.30 Proiezione Cortometraggi e Documentari IN CONCORSO

IL VIAGGIO DI RITORNO di Alessandro Guerriero, 18 min

THE MIRACLE OF GAZA di Hala Nicolas Bou saab, 52 min

BRATISKA di Gregorio Mattiocco, 18 min

MY FRIEND GERANIA di Nora Milazzo premio VISION 2030 – MOSCERINE FILM FESTIVAL





18.30 – 19.30 RED CARPET

19:30 – Premiazione ufficiale VISION 2030 Cinema Sostenibile – Teatro Tina Di Lorenzo, Noto

21:00 Proiezione gratuita del film lungometraggio nell’ambito della rassegna CINEMA D’ESORDIO

HOW KIDS ROLL – I BAMBINI DI GAZA di Loris Lai, 90 min

Tutti gli eventi sono gratuiti, non è necessaria prenotazione

Luogo: Teatro Tina di Lorenzo , Teatro Tina di Lorenzo Piazza XVI MAGGIO , NOTO, SIRACUSA, SICILIA

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