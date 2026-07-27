Termini Imerese si prepara ad accogliere la XVI edizione delle “Notti Clandestine 2026”, uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate siciliana, che si svolgerà dal 31 luglio al 2 agosto 2026 nella suggestiva piazza delle Terme. L’edizione di quest’anno sarà anticipata da un evento speciale che ne segnerà ufficialmente l’avvio: la presentazione del programma delle “Notti Clandestine 2026”, in programma il 27 luglio alle ore 18.30 presso il Parco Archeologico di Himera – Tempio della Vittoria.





A seguire, spazio alla cultura enogastronomica con la presentazione del libro “La Sicilia dei sapori segreti” della giornalista e volto televisivo Giusi Battaglia, un viaggio tra tradizioni, ricette e identità del territorio siciliano. L’incontro vedrà la partecipazione di: Giusi Battaglia, Domenico Targia (direttore del Parco Archeologico di Himera, Solunto e Monte Iato), Nicola Macaione (socio fondatore e presidente di Spazio Cultura), Salvatore Scaccia e Roberto Tedesco (organizzatori Notti Clandestine). L’evento rappresenta un momento di connessione tra cultura, territorio e promozione delle eccellenze locali, in linea con lo spirito delle Notti Clandestine, che da sedici edizioni valorizzano arte, musica, tradizioni e comunità.





La manifestazione è resa possibile grazie al contributo di LVS Group – professionisti dell’economia circolare, Enel e Tecnimpianti (Navim Group Company), realtà che sostengono con convinzione la promozione della cultura. L’iniziativa è promossa con il patrocinio di: Regione Siciliana – Parco Archeologico di Himera, Solunto e Iato, Comune di Termini Imerese, ZIT (associazione imprese Zona Industriale Termini Imerese), Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, Camera Penale Termini Imerese Cefalù e Madonie, Amici della Musica “Giuseppe Mulè”.

Le Notti Clandestine 2026 si confermano così un contenitore culturale capace di coniugare spettacolo, identità e promozione territoriale, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva nel cuore della Sicilia.

Luogo: TERMINI IMERESE, PALERMO, SICILIA

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