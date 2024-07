All’interno del Tusa Blue Summer 2024, cartellone di eventi che celebra anche per quest’anno l’importante riconoscimento della bandiera blu alla Spiaggia Lungomare, dal 26 al 28 luglio si svolgerà sul lungomare di Castel di Tusa l’evento Notti di Gusto con l’installazione di stand gastronomici e tanto intrattenimento con spettacoli musicali, dj set e iniziative rivolte ai bambini.

Tre giorni all’insegna del buon cibo, con eccellenze gastronomiche provenienti da tutta l’isola, e tanti spettacoli per trascorrere un magnifico fine settimana sul lungomare di Castel di Tusa in uno dei luoghi più belli e suggestivi d’Italia. Dal 26 al 28 luglio si svolgerà nel borgo marinaro di Tusa l’evento Notti di Gusto, appuntamento all’interno del Tusa Blue Summer 2024 ideato per celebrare l’assegnazione, anche quest’anno, della bandiera blu alla Spiaggia Lungomare. La bandiera blu è un riconoscimento conferito dalla Foundation for Environmental Education (FEE) alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione ad esempio la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici.

Un viaggio gastronomico attraverso il ricco patrimonio gastronomico siciliano con eccellenze culinarie provenienti da tutta la Sicilia che proporranno il meglio dello street food dell’isola, ma anche proposte culinarie di altre regioni italiane e internazionali. Prodotti tipici, piatti della tradizione, eccellenze di altre regioni, contaminazioni internazionali e tante proposte di dolci con il gelato e l’immancabile granita (vera specialità in provincia di Messina), la pasticceria siciliana e irresistibili e particolarissimi waffle. Non mancheranno, inoltre, sfiziosissimi prodotti con i salumi dei Nebrodi, ma anche il vero street food Made in Sicily con panelle, crocchè, sfincione, arancini e tantissimo altro. Non può non mancare chiaramente la birra artigianale siciliana e per finire anche accattivanti proposte culinarie internazionali e di altre regioni.

Tra gli spettacoli musicali previsti nel lungomare di Castel di Tusa venerdì 26 luglio alle ore 22 si esibirà la Piccola Orchestra Malarazza, sabato 27, sempre alle ore 22, si esibirà la band “Camurria” e infine domenica 28 alle ore 22 si esibirà la band “Big Reunion”. Dopo i concerti si ballerà fino a tardi con il dj set.

“Convinti che il nostro comune affermi a chiare lettera la sua vocazione turistica -commenta il sindaco di Tusa Angelo Tudisca –continuiamo a lavorare a una visione strategica che vede ambiente, archeologia, turismo ed enogastronomia tra loro interconnessi, a cui collegare altri aspetti dello sviluppo in generale di Tusa. Siamo sempre più convinti che proseguendo nel solco tracciato della specializzazione dell’offerta turistica e diversificando il prodotto contribuiremo a rendere sempre più unica l’identità della nostra Tusa. In quest’ottica che, dopo la settimana della cultura, che mostra la bellezza e l’importanza del sito archeologico di Alesa, per festeggiare il riconoscimento della bandiera blu conseguito per il 10º anno consecutivo, abbiamo programmato all’interno delle manifestazioni del programma estivo Blue Summer 2024 l’evento Notte di gusto a ridosso della spiaggia “Bandiera Blu” all’insegna del divertimento con musica live e dell’enogastronomia di eccellenza. Non mancheranno sorprese per i più piccoli.”

Luogo: Spiaggia del Lungomare, Viale Europa Unita, TUSA, MESSINA, SICILIA

