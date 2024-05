Nella giornata di ieri 28 Maggio 2024 presso la Casa di Reclusione Calogero di Bona di Palermo ” Ucciardone ” si è conclusa l’ennesima aggressione ai danni di un agente di Polizia Penitenziaria.

L’aggressione è avvenuta presso la Nona Sezione detentiva a seguito di una colluttazione avvenuta per futili motivi tra due reclusi.

L’agente, intervenuto in maniera tempestiva per sedare una rissa, cercando di riportare l’ordine e la sicurezza presso la sezione di che trattasi , ha subito un colpo al volto e attualmente si trova presso il nosocomio cittadino per accertamenti clinici.

Ormai la situazione è diventata insostenibile dichiara il Segretario Regionale Rosario Chiarello, la carenza di personale ci porta ad avere un solo agente che deve far fronte ad una popolazione detenuta di 60-70 detenuti per piano.

Il silenzio delle istituzioni centrali è assordante , a pagarne le conseguenze sulla mala gestione dei detenuti e sulla carenza di personale, alla fine sono gli agenti di Polizia, che con spirito di sacrificio svolgono servizio ogni giorno.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.