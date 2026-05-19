“Oggi è un giorno speciale per Belpasso, anzi una data storica perché si concretizza un sogno per la comunità”.

Con queste parole Giuseppe Zitelli, parlamentare di Fratelli d’Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, commenta la cerimonia svoltasi nella mattina di lunedì 18 maggio al Villaggio del Pino, dove è stata posta la prima pietra della nuova Chiesa alla presenza, tra gli altri, del ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, dell’Arcivescovo Metropolita della Città di Catania Luigi Renna e del sindaco Carlo Caputo.



“L’opera – ha affermato Giuseppe Zitelli durante l’evento – sarà realizzata con il finanziamento di 220 mila euro stanziato attraverso una delibera di Giunta grazie all’impegno dell’allora presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, che ringrazio sentitamente per la sensibilità manifestata nei confronti della comunità”.

Come precisa il deputato,

successivamente si sono aggiunti altri 100 mila euro, con un bando di 100 mila euro dell’assessorato regionale alle Infrastrutture.

Anche il Comune di Belpasso ha contribuito con l’importo di 30 mila euro destinati alla piazzetta antistante all’edificio ecclesiastico, durante la sindacatura di Daniele Motta.



“La nuova costruzione – osserva Giuseppe Zitelli – non rappresenta soltanto un luogo di culto, ma un’opera che avrà un ruolo sostanziale per i residenti dei Villaggi del Pino e delle Ginestre in termini di aggregazione sociale, attività extrascolastiche e coesione tra le due aree”.

“Si tratta di una risposta che la comunità attendeva da venticinque anni – aggiunge – e oggi, alla posa della prima pietra, erano presenti quei cittadini che, nel tempo, hanno fortemente creduto nel progetto, provvedendo anche con le loro risorse a mandare avanti le attività della Chiesa già esistente”.

“La loro pervicacia – conclude – è stata premiata e io oggi sono veramente felice di assistere a un momento così epocale per la mia Belpasso”.

Luogo: Villaggio del Pino , BELPASSO, CATANIA, SICILIA

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