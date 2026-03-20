Sono stati riaperti i termini per l’iscrizione al percorso ITS di specializzazione post diploma in “Informatico Biomedicale”, promosso dall’ITS Academy Nuove tecnologie della vita A. Volta. Un’opportunità importante per i giovani del territorio interessati a intraprendere un percorso altamente qualificante nel settore sanitario e tecnologico.

Il corso, completamente gratuito, ha una durata biennale e prevede un secondo anno da svolgere direttamente nelle aziende partner dell’ITS Academy, consentendo agli studenti di acquisire competenze pratiche sui sistemi informativi sanitari, sui dispositivi medici e sulle tecnologie innovative applicate alla sanità.





A rendere ancora più attrattiva l’offerta formativa sono le borse di studio messe a disposizione dall’Assessorato regionale all’Istruzione, che possono superare anche gli 8.000 euro. I contributi sono destinati sia a sostenere la frequenza – obbligatoria e in presenza – sia a favorire esperienze formative all’estero, in Europa e nei Paesi extra UE.

“Il corso permette ai giovani di acquisire competenze realmente richieste dalle aziende biomedicali e dalle strutture sanitarie – sottolinea la presidente dell’ITS Academy, Maria Pia Pensabene –. Per i ragazzi di Milazzo e della provincia rappresenta un’opportunità straordinaria, capace di coniugare formazione tecnica avanzata e concrete prospettive occupazionali, senza la necessità di allontanarsi dal proprio territorio”.





L’ITS Academy è al secondo anno di attività a Milazzo, all’interno dell’Istituto Majorana, dove gli studenti del corso Biotech stanno completando il percorso di studi. Ad aprile sosterranno gli esami finali per conseguire il titolo di Tecnico Superiore (V livello EQF), oggi riconosciuto anche nei concorsi pubblici con specifiche riserve.

I risultati occupazionali iniziano già a emergere. È il caso di Antonio Caizzone e Alessandra Milici, che dopo 900 ore di tirocinio presso aziende del territorio hanno avuto l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite, sperimentando direttamente il valore delle biotecnologie nella tutela della salute.

Un percorso che guarda al futuro e che punta a ridurre il divario tra formazione e mondo del lavoro, offrendo ai giovani strumenti concreti per costruire una carriera stabile e innovativa in un settore in continua crescita.

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