La Lega Giovani Sicilia, sotto la guida del referente regionale del Dipartimento Start Up e Lavoro, Claudio Vaccaro, sta portando avanti una significativa iniziativa per sostenere le imprese giovanili e le start-up presenti sull’isola. Grazie ad un emendamento presentato dall’On. Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea Regionale Siciliana, il Fondo Sicilia ha ricevuto un’iniezione di due tranche da 2,5 milioni di euro l’una, per un totale di 5 milioni di euro destinati a sostenere finanziariamente le nuove iniziative imprenditoriali promosse dai giovani.

Vaccaro, ha espresso grande soddisfazione per questa iniziativa, sottolineando come essa risponda a una necessità concreta e urgente: “In Sicilia, molti giovani con idee brillanti e potenziale innovativo spesso si trovano di fronte a ostacoli insormontabili nell’accesso ai finanziamenti. Con questo intervento, stiamo creando le condizioni per una vera e propria ripresa imprenditoriale, dove i giovani talenti possono finalmente trovare il sostegno necessario per trasformare le loro idee in concrete realtà”.

Il Fondo Sicilia, con il nuovo stanziamento, offrirà finanziamenti a tassi agevolati in una misura percentuale specifica, una condizione estremamente favorevole che mira a ridurre le barriere economiche per i giovani che intendono avviare o espandere la loro attività imprenditoriale. Questa misura è particolarmente significativa in un contesto economico come quello siciliano, dove la disoccupazione giovanile è un problema persistente e l’accesso al credito rappresenta spesso un ostacolo.

Vaccaro ha inoltre sottolineato l’importanza di sostenere non solo le start-up tecnologiche, ma anche le piccole e medie imprese che operano in settori tradizionali, ma che possono beneficiare di innovazioni e di un approccio imprenditoriale moderno. “Questa misura rappresenta una grande opportunità per i giovani imprenditori della nostra regione. Il nostro impegno è di continuare a lavorare per creare un ambiente favorevole allo sviluppo delle imprese giovanili, riducendo le barriere all’ingresso e facilitando l’accesso ai finanziamenti. Il nostro obiettivo è quello di favorire un ambiente in cui l’innovazione non sia solo legata alla tecnologia, ma anche all’aggiornamento dei processi e dei modelli di business nelle attività esistenti. Il ruolo del Dipartimento Start Up e Lavoro della Lega Giovani Sicilia è dunque centrale nel coordinare e promuovere queste iniziative. Il Dipartimento sta lavorando a stretto contatto con istituzioni locali e partner privati per garantire che le risorse del Fondo siano distribuite in modo efficace e che raggiungano il maggior numero possibile di giovani imprenditori”, ha dichiarato.

Questa iniziativa segue una serie di interventi legislativi che mirano a rafforzare il ruolo delle giovani generazioni nel mondo del lavoro, con un focus particolare sulle start-up che possono rappresentare il motore della crescita futura per la Sicilia.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.