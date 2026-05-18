Prosegue con successo “The Rex Jazz Club”, spring 2026 Edition – New sound for new people, nuova rassegna musicale dedicata al jazz, diretta artisticamente da Alfio Zappalà con la collaborazione per questa edizione del pianista Gaetano Spartà, realizzata nello storico e rinnovato Cine Teatro Rex di Giarre, organizzata da ArchiDrama con il patrocinio del Comune di Giarre, della Regione Siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo. Dopo l’applaudito e molto partecipato concerto di apertura (“As One” con Giovanna Magro & Carlo Alberto Proto Quartet), si prosegue – oggi, lunedì 18 Maggio, alle ore 21:00 – con lo Straight Jazz Quartet – autentica eccellenza nel panorama jazz italiano – e la presentazione del nuovo disco “No Such”.





Lo Straight Jazz Quartet è una formazione jazz dal grande impatto stilistico e musicale, composta da quattro musicisti siciliani che si sono distinti per tecnica, sensibilità e una profonda intesa artistica. Il quartetto è formato da Marco Caruso al sax contralto e soprano, Gaetano Spartà al pianoforte, Alberto Amato al contrabbasso e Marcello Arrabito alla batteria.





Provenienti da percorsi musicali diversi, questi artisti hanno trovato nel jazz una piattaforma comune per esprimere la propria creatività e passione, dando vita a un progetto che coniuga tradizione e innovazione. Lo Straight Jazz Quartet si è affermato negli anni all’interno della scena jazzistica nazionale, grazie a un approccio rigoroso ma al tempo stesso fresco e coinvolgente. A conferma della maturità e dell’originalità della loro proposta musicale, il quartetto ha vinto la Seconda Edizione del Contest Teano Jazz Festival, prestigioso riconoscimento che ne ha sancito il valore artistico e l’energia comunicativa.





««La “scena musicale” del Cine Teatro Rex Giarre offre questa nuova rassegna musicale interamente dedicata al jazz con il desidero di destinare l’opportunità di scoprire nuovi artisti e di appassionarsi alle diverse declinazioni del jazz, dalle sue forme classiche a quelle più contemporanee. Il tutto arricchito dalla presentazione di brani e dischi di recente pubblicazione da parte degli artisti ospiti. Questa ulteriore iniziativa intende arricchire la nostra programmazione scegliendo un genere musicale che si distingue per improvvisazione, forte espressività e irresistibile interazione tra i musicisti che spesso per osmosi riescono a coinvolgere e trascinare anche il pubblico in sala come se fosse sul palcoscenico. Tutti elementi magnetici per il pubblico al quale intendiamo indirizzare un’ampia gamma di proposte di alto profilo culturale e di spettacolo. Questo genere di iniziative, piace ribadirlo, rientra tra gli obiettivi di valorizzazione di tutti i linguaggi artistici nell’ambito di un progetto ben più ampio di quello strettamente legato alla canonica attività cinematografica o di spettacolo dal vivo: riscoprire il Cine Teatro Rex come agorà culturale e artistica del territorio», dichiara Alfio Zappalà (Direttore artistico del Cine Teatro Rex di Giarre).





La Rassegna “The Rex Jazz Club” si concluderà lunedì 8 giugno, ore 21, con il concerto “Different Ways” e presentazione disco di Marcello Arrabito. Con Marcello Arrabito (batteria) sulla scena con: Rosario Di Leo (pianoforte), Riccardo Grosso (contrabbasso), Emilio Longobardo (chitarra).





I Musicisti

Marco Caruso, al sax contralto e soprano, è il principale responsabile della voce solista del gruppo. La sua tecnica impeccabile e il suo timbro unico rendono ogni sua esibizione un momento di grande espressività e intensità.

Gaetano Spartà, pianista eclettico e dotato di un’eleganza stilistica naturale, si pone al centro dell’armonia del gruppo. La sua formazione classica si combina con una forte inclinazione per l’improvvisazione jazzistica, creando una miscela unica di rigore e spontaneità.





Alberto Amato, contrabbassista di grande esperienza e versatilità, è il fulcro ritmico e armonico dello Straight Jazz Quartet. Grazie a una solida preparazione tecnica e a un’incredibile sensibilità musicale, Amato riesce a creare linee di basso che non solo sostengono, ma arricchiscono l’interplay del gruppo.

Marcello Arrabito, alla batteria, è il motore ritmico del quartetto. Il suo stile, caratterizzato da una precisione tecnica e da una grande creatività, è in grado di dare energia e dinamismo a ogni brano. Arrabito non è semplicemente un batterista che accompagna, ma un vero e proprio narratore ritmico, capace di creare atmosfere che spaziano dai ritmi serrati e complessi a quelli più rarefatti e delicati.





Biglietti

Prevendita presso il botteghino del CINE TEATRO REX (via Teatro 14, Giarre) aperto il lunedì e il venerdì mattina dalle 9:30 alle 11:30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 18:30 alle 20:30.

È possibile acquistare l’abbonamento o i biglietti con il tuo BONUS CULTURA

INFOLINE: 388 304 2934 – mail:. cineteatrorexgiarre@gmail.com

Luogo: Cine Teatro Rex , via teatro , 14, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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