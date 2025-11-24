“Auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione della SAC S.p.A., società di gestione dell’Aeroporto di Catania”, lo dichiarano in una nota congiunta il segretario della UGL di Catania, Giovanni Musumeci, e il segretario provinciale UGL del Trasporto Aereo, Tino Minutola.

“Ribadiamo la piena disponibilità al confronto e alla collaborazione su ogni processo che riguardi il potenziamento dello scalo e il rafforzamento della forza lavoro”, afferma Musumeci.

Minutola aggiunge: “La conferma alla guida della società garantisce continuità, mentre la nuova composizione del Cda offre una prospettiva positiva per lo sviluppo infrastrutturale, organizzativo e occupazionale dell’aeroporto.”

La UGL conferma così il proprio impegno a contribuire con proposte utili alla tutela dei lavoratori e alla crescita del territorio e si augura che si acceleri il percorso verso la stabilizzazione dei circa 300 lavoratori stagionali della Sac Service.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.