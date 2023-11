Nuovo ospedale di Siracusa, fondi, iter e consapevolezza del cittadino: questi gli ultimi temi sui quali sta lavorando il movimento “Civico 4”.

Secondo “civico 4” il decreto-legge 1416, noto anche come “DL Sud”, rappresenta una significativa pietra miliare. L’approvazione del testo alla Camera il 31 ottobre 2023 e al Senato il 9 novembre 2023, infatti, secondo “Civico 4” getta le basi per garantire i fondi necessari alla realizzazione del nuovo nosocomio: struttura tanto necessaria quanto chiacchierata.

Il decreto, in fase di pubblicazione, converte il Decreto-legge 124/2023 e risponde all’appello del deputato nazionale Luca Cannata, il quale ha sollecitato il Governo a individuare le risorse mancanti per l’ospedale di Siracusa all’interno del quadro finanziario complessivo di 6 miliardi di euro destinati al “DL Sud”.

“Attualmente, il nuovo ospedale di Siracusa è finanziato con 200 milioni di euro, giusto decreto firmato nel 2022 dal ministro Giorgetti. – dichiara Mangiafico – Il finanziamento attuale risale al 2017 (XVI Legislatura) e nasce dal precedente finanziamento di 140 milioni di euro della programmazione delle risorse ex art. 20 della legge 67/88, che aveva inserito tra le opere da realizzare il nuovo ospedale di Siracusa, con un riparto dei fondi di 110 milioni a carico dello Stato e della Regione (rispettivamente 95% e 5%) e 30 milioni a carico dell’azienda sanitaria provinciale. Le cause dell’aumento del costo del nuovo ospedale, sulla base del progetto definitivo, sono da ricercare nella riclassificazione del rischio sismico della città di Siracusa, nelle richieste avanzate dall’Autorità di Bacino e nell’aumento dei prezzi di circa il 40%.”

Il sito prescelto per l’ospedale, identificato attraverso una perizia dell’urbanista Giuseppe Pellitteri, riflette una scelta ponderata basata sui nuovi criteri urbanistici, situato strategicamente nei pressi dello svincolo autostradale sud per favorire un facile accesso e la massima connettività.

“Dal 22 settembre del 2020 il commissario è stato individuato nell’ex prefetto Giusy Scaduto, il cui incarico, già – continua Mangiafico – prorogato, è terminato lo scorso 7 novembre 2023. Al termine di una procedura aperta per l’acquisizione di proposte per la costruzione del nuovo ospedale, indetta dal direttore generale dell’Asp con delibera 49/2020, il 16/03/2021 fu dichiarato vincitore lo studio Picchi di Bologna e affidati tutti i servizi di ingegneria. Il 27 aprile 2022 l’assessorato regionale Territorio e Ambiente ha autorizzato la realizzazione del nuovo ospedale in variante rispetto allo strumento urbanistico comunale. Si tratta della prima delle quattro fasi progettuali previste dal concorso di idee. La seconda fase ha riguardato l’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica. In vista dell’avvio della progettazione definitiva, è subentrata una contrapposizione tra il raggruppamento vincitore dei servizi di ingegneria e la struttura commissariale che ha portato il 13 gennaio 2023 alla decadenza dell’affidamento al RTP guidato dallo studio Picchi”.

Il progetto, ora guidato dalla Proger Spa, ha superato diverse fasi, dalla verifica positiva del progetto definitivo a settembre 2023, all’approvazione da parte della Conferenza dei servizi a fine ottobre 2023. Il commissario Giusy Scaduto ha recentemente affidato i servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, auspicando la consegna del progetto esecutivo entro 60 giorni e l’avvio della gara d’appalto.

Il 7 novembre è scaduto il mandato del Commissario straordinario, Giusy Scaduto, e il Movimento “Civico 4” sottolinea l’importanza di rinnovare questo incarico cruciale per garantire una gestione continua e attenta del processo.

Inoltre, il Movimento “Civico 4” informa i cittadini della realizzazione di una diretta sui social domenica mattina, finalizzata a elevare il livello di consapevolezza dell’opinione pubblica e a fornire aggiornamenti in tempo reale sullo stato avanzamento del progetto.

Per mantenere un canale costante di comunicazione, il Movimento “Civico 4” annuncia l’apertura di una “Finestra Civica”, una nuova iniziativa che fornirà aggiornamenti dettagliati ogni tre settimane. Questa finestra civica non solo informerà la cittadinanza sui progressi dell’ospedale ma solleciterà anche le classi politiche a livello regionale e nazionale a mantenere alta l’attenzione su questo progetto vitale.

“Il nuovo ospedale di Siracusa sarà realizzato su un’area lungo la strada statale 124 tra Siracusa e Floridia, – conclude Mangiafico – composto da tre piani, 425 posti letto, camere singole, luce naturale ovunque, percorsi separati degentivisitatori, immerso in un parco urbano di 16 mila metri quadrati, specchi d’acqua per 18 mila metri quadrati, parcheggi anche sotterranei per un totale di 1.400 posti auto, 34 ambulatori, due sale tac, 4 di radiografia, una di mammografia più le risonanze magnetiche. Il solo piano terra è di 1600 metri quadrati.”

Il Movimento “Civico 4” e il suo leader Michele Mangiafico salutano questo importante passo verso la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa, un impegno che incarna la visione di una comunità sana e prospera.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.