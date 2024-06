Grandi novità per il cantautore Emanuele Hesael Pavano a partire dal nome d’arte, Eman, scelto per presentare un nuovissimo progetto discografico, tutto in siciliano, in collaborazione con l’etichetta veneta Sorry Mom!.

“Questo mio nuovo progetto nasce dall’amore per la mia terra e per un genere musicale che ho sempre ascoltato e apprezzato, – racconta Emanuele Hesael Pavano, in arte Eman unicamente per questo nuovo progetto, che spiega – ho scoperto che il mio dialetto ha delle potenzialità incredibili ed in questo nuovo progetto discografico il dialetto siciliano di Eman incontrerà le influenze di musiche oltre oceano.”

L’artista annuncia l’uscita, prevista per il mese di Luglio, del singolo dal titolo “L’amuri è assenza”, il primo di una serie di brani che andranno a comporre un Ep, sotto il nome d’arte di Eman.

“In questo nuovo progetto discografico, voglio creare un innesto tra il mio dialetto e una musica che viene da lontano e questo rappresenta per me, prima di tutto, un simbolo di integrazione culturale attraverso la Musica.” – Spiega Eman, che sarà produttore, autore e compositore di ogni singolo brano seguendone anche l’arrangiamento insieme al giovane Maestro Lorenzo Cappuccio, con cui l’artista collabora da anni, che curerà mixing e master dei singoli e suonerà la chitarra elettrica in tutti i brani che andranno a comporre l’Ep.

Il progetto discografico “SicuLatina” di Eman con il primo singolo “L’amuri è assenza”, in cui il dialetto siciliano incontra suoni e armonie lontane, è stato molto apprezzato da Luca Bernardoni, General Manager, Label Manager e Marco Biondi, A&R, Direttore Artistico e Alessandro Vigo, Promoter Radiofonico di Sorry Mom! un’etichetta discografica indipendente, distribuita da The Orchard/Sony Music, Artist First, ADA Music/Warner Music e Universal Music Italia.

“L’amuri è assenza” – spiega Emanuele Hesael Pavano, – rappresenta per me l’idea positiva di globalizzazione intesa non come appiattimento e uniformità contro le diversità e le sue specificità, ma come armonia naturale delle diversità. Questo rumba in Siciliano mi ricorda che ogni Siciliano è storicamente sia cittadino del mondo, per via delle sue più disparate emigrazioni ma anche e prima di tutto (il più delle volte) accogliente, ospitante, di dominazione straniera . Il mio dialetto incontra suoni e armonie lontane, ed è chiaro che questo matrimonio si deve fare!”

L’artista sarà ospite con il brano “L’amuri è assenza” in due prestigiosi eventi in programma nella Sicilia orientale per il mese di luglio. Eman infatti si esibirà il prossimo venerdì 5 luglio nella splendida cornice di Ortigia, a Siracusa, in occasione delle Feste Archimedee 2024 e domenica 28 luglio in occasione della trentasettesima edizione delle Finali Regionali Sicilia di Sanremo Rock, evento organizzato da KYO Communication, sulla scalinata della Cattedrale di Noto. Con Eman, sul palco di entrambi gli eventi in programma a Siracusa e Noto, il trombettista Maestro Ivan Cammarata.

