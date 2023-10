Sull’avvicendamento al vertice della Questura di Catania, interviene con una nota la Segreteria territoriale della Ugl catanese, con un saluto di benvenuto al nuovo questore Giuseppe Bellassai ed un ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto all’uscente Vito Calvino, che da pochi giorni si è insediato a Palermo. “Accogliamo con un caloroso benvenuto il dottor Bellassai, augurandogli un proficuo operato per questo incarico ai piedi dell’Etna prestigioso ed allo stesso tempo delicato. Abbiamo apprezzato le sue prime parole nel giorno della presa di possesso dell’ufficio che ha definito “sempre aperto” – dice il segretario Giovanni Musumeci. Non possiamo che cogliere, dunque, l’invito “alla collaborazione di tutti i cittadini” essendo disponibili ad essere come sempre parte sociale attiva, in una realtà metropolitana che nell’ambito della sicurezza e della legalità ha bisogno della collaborazione di tutte le forze sane che la compongono. Ci sono ancora tante emergenze da affrontare, oltre alla lotta alla criminalità e al malaffare che sono al primo posto, come la violenza sulle donne, la devianza giovanile e la mancanza di tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Siamo certi che con il nuovo questore avremo modo di continuare la sinergia positiva instaurata con le forze dell’ordine, senza dimenticare anche i bisogni e le esigenze del personale della Questura. Ringraziamo invece il dottor Calvino per l’impegno profuso in questi anni in favore dei catanesi, in un contesto non certamente semplice per di più aggravato dalle difficoltà della ripartenza post emergenza Covid. Notevoli sono stati comunque i risultati conseguiti anche a salvaguardia del lavoro che, come Ugl, auspichiamo possano trovare perfetta continuità nell’immediato futuro – conclude Musumeci.”

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.