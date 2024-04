Palermo 15 aprile 2024 – La Fp Cgil Palermo ha incontrato oggi l’assessore al personale Dario Falzone e il capo di gabinetto del sindaco Sergio Pollicita in merito alla vertenza sul personale del Comune. L’incontro si è svolto nel pomeriggio durante l’autoconvocazione del comitato degli iscritti, indetta dalla Fp Cgil Palermo sotto la sede di palazzo Palagonia dalle 15 in poi. Oggi le educatrici e insegnanti erano in piazza anche a sostegno della giornata di mobilitazione nazionale indetta dalla Fp Cgil sui servizi educativi 0-6.



Durante l’incontro, la delegazione rappresentata da Saverio Cipriano, Luigi D’Antona, Antonella Minasola e Marina Pagano per la Fp Cgil e da Dario Fazzese, per la segreteria Cgil Palermo, ha sottoposto il problema della riqualificazione contrattuale in categoria ex D di educatrici e insegnanti dei servizi per l’infanzia 0-6, il riconoscimento del full-time per i circa 2mila lavoratori dipendenti ancora a 30 ore, le progressioni verticali sia in deroga che ordinarie e ha chiesto di conoscere il dato sui risparmi prodotti per l’anno 2023-2024 sulle spese del personale. In ultimo, il sindacato ha chiesto l’adeguamento a 30 ore degli Lsu rimasti fuori dalla stabilizzazione.



“L’assessore, per quanto riguarda le economie prodotte sulla spesa del personale si è impegnato a trasmettere alla Cgil i conteggi appena saranno completati, confermando che ci sono stati dei risparmi da poter utilizzare – dice la delegazione sindacale di Fp e Cgil – Su tutti gli altri argomenti, sia Falzone che Pollicita hanno assicurato che riporteranno al sindaco le nostre richieste. Le nostre rivendicazioni sono state ascoltate, ritenute legittime e ben supportate ma tutte le scelte, hanno sottolineato i nostri interlocutori, ricadranno sull’amministrazione, nella persona del sindaco. Quindi aspettiamo che il sindaco Lagalla sia esprima in merito e accolga favorevolmente le nostre proposte”.



“Oggi abbiamo voluto autoconvocare il nostro organismo democratico interno alla Fp Cgil del Comune – spiegano i sindacalisti – che è il comitato degli iscritti, per dare forza alla nostra battaglia per il riconoscimento della piattaforma già presentata al Comune, su cui stiamo conducendo una vertenza nei confronti dell’amministrazione e che ha già visto assemblee nei posti di lavoro e nelle sedi sindacali e diverse assemblee e sit-in nell’atrio di palazzo Comitini. Anche il sit-in di oggi è stato organizzato perché il sindaco finora non ha dato seguito alle nostre molteplici richieste d’incontro. Aspettiamo un cambio di passo anche per quanto riguarda le relazioni sindacali”.



Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.