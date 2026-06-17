Il sipario si è chiuso sull’edizione 2026 del Trofeo Internazionale ITF Tennis Città di Caltanissetta, il secondo Trofeo BCC, lasciando dietro di sé non solo il ricordo di grandi scambi e match combattuti, ma la certezza di aver vissuto un momento fondamentale per la nostra comunità. È lo stesso Presidente del Tennis Club Caltanissetta, Claudio Miccichè, a tracciare un bilancio di questi giorni intensi, guardando oltre il semplice dato sportivo e sottolineando quanto il gioco di squadra sia stato la vera chiave del successo. “Sento il dovere di fermarmi un istante per dire grazie”, esordisce Miccichè. “Vedere il nostro circolo trasformarsi nel cuore pulsante del tennis internazionale è un’emozione che si rinnova, ma quest’anno ha assunto un significato particolare. Portare atleti da ogni parte del mondo sui nostri campi non è mai una sfida scontata, ed è una responsabilità che sentiamo profondamente nei confronti del nostro territorio.”





Il Presidente tiene a ringraziare chi, dall’interno, ha guidato e sostenuto la macchina organizzativa: “Il successo di questo evento nasce dalla coesione della nostra famiglia. Un ringraziamento sentito va al Consiglio Direttivo (al vicepresidente Gianluca Nicosia, ad Alessandro Lo Piano ed a Fabio Corvo), che ha lavorato con lungimiranza, a tutto il nostro staff e, in modo particolare, al Direttore del Torneo Ivano Aquilina, la cui guida è stata fondamentale per gestire le complessità tecniche di un evento di tale portata. Un pensiero speciale va ai nostri soci del Circolo: sono loro il cuore pulsante e il supporto costante che permette al Tennis Club Caltanissetta di essere una realtà viva e accogliente 365 giorni l’anno.”





Miccichè estende poi la gratitudine alle istituzioni e ai partner esterni: “Se il Trofeo BCC è oggi un punto di riferimento, il merito è anche di una sinergia che ha coinvolto la città. Ringrazio il Comune di Caltanissetta e il Libero Consorzio Comunale per il sostegno istituzionale, fondamentale per promuovere l’immagine di Caltanissetta nel mondo. Un grazie speciale alla BCC, nostro main sponsor, che ha creduto fin dal primo momento in questo progetto, e a tutti gli altri sponsor e partner che, con generosità, hanno scelto di affiancarci: il loro contributo è la linfa vitale che rende possibile la crescita di questo torneo.”

In un momento di riflessione, il Presidente aggiunge una nota di profonda onestà: “Naturalmente, in un ingranaggio così complesso, è umano e possibile che qualcosa non sia andato alla perfezione. Se ci sono stati piccoli intoppi o sbavature, ce ne assumiamo la responsabilità con l’umiltà di chi sa che ogni errore è, in realtà, una lezione preziosa. Fa tutto parte di un percorso di crescita che affrontiamo con lo spirito di chi vuole imparare sempre di più, per offrire alla città un evento ogni anno più impeccabile.”





Per Miccichè, il tennis resta una missione di identità: “Non organizziamo questo torneo solo per il gusto della competizione. Lo facciamo perché credo che investire nello sport di alto livello significhi regalare a Caltanissetta una vetrina prestigiosa. Creare valore per la città significa far capire a tutti che, anche dal cuore della Sicilia, è possibile gestire palcoscenici internazionali di eccellenza. Il Trofeo BCC è un bene comune, un pezzo del nostro orgoglio collettivo.”

Il Presidente conclude con lo sguardo al futuro: “Il successo di questa edizione ci conferma che la strada è quella giusta. L’entusiasmo raccolto in questi giorni è il carburante che ci spinge a programmare nuove sfide, sempre con l’obiettivo di far crescere il nostro Club e l’immagine della nostra amata Caltanissetta.”

Luogo: CALTANISSETTA, CALTANISSETTA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.