Importante evento al Liceo Classico Meli di Palermo: convegno e dibattito con gli alunni del quarto e quinto anno sul tema “Oltre la violenza, Capire, Prevenire, Cambiare”.

Moderatore il Prof. Tirrito, referente bullismo e cyberbullismo. Relatori, tra gli altri , il Dott. Aiello, Giudice del Tribunale dei minorenni a Palermo, il Prof. Andrea Torcivia, Criminologo e Sociologo nonché Presidente ANS Sicilia, il Prof. Dott. Giuseppe Giocaliero, Criminologo Giurista e Sociologo Forense nonché Presidente regionale AICIS (Associazione Italiana di Criminologia per l’ Investigazione e la Sicurezza), l’ Avv. Migliore Sebastiano del Foro di Palermo, la Dott.ssa Silvia Como I Dirigente Polizia di Stato.





È stato un incontro di grande spessore che ha visto protagonisti ragazzi con voglia di fare e professionisti che hanno dato la loro disponibilità al dialogo.

Presente anche l’On. Vincenzo Figuccia , Deputato Questore che ha dato il suo contributo anche in qualità di Sociologo e ha consegnato una targa al merito al Prof Torcivia Direttore del CESFAT per il suo impegno nelle scuole e per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo nella provincia di Palermo.

Luogo: Liceo Classico Meli

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