Al via la seconda edizione del Premio Mario Pupella, promosso dal teatro Sant’Eugenio di Palermo diretto per tanti anni dal famoso attore palermitano Mario Pupella e che, attraverso questa iniziativa, vuole rendere omaggio non solo all’arte teatrale, ma anche alle giovani generazioni che crescono percorrendo la strada della recitazione. Il Premio, ha anche tra i suoi obiettivi quello di creare nuove occasioni di coinvolgimento e di condivisione, nel segno della continuità, ricordando il grande amore che Mario Pupella aveva per il teatro, ed il valore dei giovani, verso i quali il suo Teatro è stato sempre, ed è tutt’oggi, un posto sicuro e un’ala accogliente.

Il Bando è nazionale ed è rivolto a tutte le Compagnie teatrali, realtà, collettivi, gruppi di artisti, di età inferiore ai 40 anni, ed il tema è dedicato a “I grandi autori del ‘900”. Infatti, nello specifico, per poter accedere alla selezione, gli spettacoli proposti dovranno rispettare alcuni requisiti, tra i quali: la messa in scena di un’opera teatrale dei grandi autori del ‘900, e la produzione di un video, da inviare, che deve essere un estratto dello spettacolo, della durata massima di 15 minuti. La partecipazione prevede un’iscrizione online gratuita al sito ufficiale del Teatro, previa compilazione di un form specifico.

I materiali dovranno essere inviati entro e non oltre il 5 maggio 2024.

L’edizione 2024 del Premio Mario Pupella avrà luogo sabato 18 maggio, alle ore 17, presso il teatro Sant’Eugenio di piazza Europa 39/41, a Palermo. I quattro spettacoli selezionati andranno in scena, e saranno sottoposti al giudizio di una giuria tecnica composta dai componenti della Compagnia del teatro Sant’Eugenio, da critici e da registi di alto profilo. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Ai vincitori, il Teatro Sant’Eugenio elargirà un premio in denaro al miglior spettacolo, miglior attore e migliore attrice.

La Direzione del Teatro contatterà esclusivamente le Compagnie selezionate.

Per ulteriori informazioni e dettagli, è possibile contattare il teatro Sant’Eugenio telefonicamente al numero 091.6710494 o via mail attraverso la pagina apposita del sito www.teatrosanteugenio.it

Tutte le Compagnie interessate possono cliccare su questo link per scaricare il Bando e compilare la scheda d’iscrizione:

Luogo: Teatro Sant’Eugenio, Piazza Europa, 39/41, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 18/05/2024

Data Fine: 18/05/2024

Ora: 17:00

Artista: vari artisti

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.