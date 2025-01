Due pomeriggi di open day per l’IISS Mandralisca di Cefalù, che nelle date del prossimo18 e 26 Gennaio aprirà le porte del Liceo Classico e dell’Istituto Alberghiero alle famiglie dei ragazzi che frequentano la terza medie, al fine di presentare tutte le novità delle offerte formative dei due indirizzi. Gli Open Day sarà una buona occasione anche per festeggiare insieme l’ottimo piazzamento della sezione del Liceo Classico nella classifica Eduscopio della Fondazione Agnelli e per festeggiare il completamento dei massivi investimenti economici FESR e PNRR degli ultimi mesi pari a circa 500.000 euro grazie ai quali sono stati rinnovati attrezzature e laboratori per una scuola dalle nuove sfide. Il Classico Mandralisca si è, infatti, classificato al Primo posto tra i licei della Provincia di Palermo – anche tra licei di diverso indirizzo – sulla base dei risultati universitari degli studenti al termine del primo anno di corso. Un risultato importante, frutto di investimenti in termini di energia e progettualità, che hanno permesso anche di realizzare nuovi ambienti e laboratori per una sempre più varia e completa formazione dei giovani. All’Alberghiero ingenti sono stati gli investimenti e la manutenzione che hanno permesso di aggiornare le già ampie dotazioni. Nello specifico, è stata possibile una notevole modernizzazione dei due istituti grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), azione 4.0. Attraverso due progetti esecutivi, Metaclassi e LabOriamo, sono stati creati laboratori polifunzionali e acquistate attrezzature innovative rispondenti all’attuale metodologia didattica, sempre più pervasa dall’Intelligenza Artificiale.

Tra i laboratori di nuova realizzazione, orientati alle professioni del futuro, spiccano il Laboratorio di Giornalismo, fornito di computer, per la redazione on-line, monitor interattivo orientabile per le presentazioni, plotter per la stampa in cartaceo, uno spazio insonorizzato e ogni apparecchiatura necessaria alla realizzazione di podcast, riprese, interviste e performance, e l’Officina degli Alimenti 4.0, dedicata al marketing strategico dei prodotti alimentari, che offre formazione sulla raccolta, l’elaborazione e l’analisi di dati sensoriali legati all’industria alimentare. Tra i nuovi ambienti di apprendimento spiccano, invece, il laboratorio Front Office per l’accoglienza turistica, completo di software per la gestione della ricettività, il laboratorio polifunzionale informatico, l’aula fisico-scientifica, due laboratori mobili con software linguistico (ciascuno con ventiquattro Chromebook e altrettante cuffie), l’aula di musica, l’area lettura con puff, libreria e postazione PC, i nuovi microscopi e il telescopio solare. Una delle novità più entusiasmanti è la creazione di un’aula immersiva al liceo classico (Aula Miri), che permette una completa immersione nell’argomento di indagine. Questo ambiente speciale è dotato di una tecnologia semplice e intuitiva, che rende interattive le pareti dell’aula senza la necessità di visori o dispositivi aggiuntivi; grazie a una piattaforma dedicata e sicura l’Aula Miri offre contenuti didattici già pronti e garantisce un utilizzo inclusivo e sicuro per tutti gli studenti.

Questi spazi – insieme alle aule fisse, diventate, grazie alle nuove tecnologie, aule laboratorio per una didattica interattiva, collaborativa, hands-on, rappresentano un’opportunità unica per gli studenti, che potranno sviluppare competenze e abilità per affrontare in maniera più consapevole il mondo del lavoro e delle future professionalità. l’Alberghiero Mandralisca non ha puntato solo al rinnovo delle attrezzature e degli spazi per la formazione dei futuri professionisti ed imprenditori dell’enogastronomia ma ha puntato decisamente sull’internazionalizzazione con gemellaggi avviati con Austria e Svezia e con la formazione certificata dei docenti per una cucina più salutare.

Nel corso degli Open Day in entrambe le scuole sarà possibile visitare tutti i nuovi ambienti, interagire con docenti, studenti e responsabili di tutti i servizi e soddisfare ogni dubbio e curiosità sui percorsi di studio. Le scuole saranno aperte dalla 16.00 alle 20.00, e durante l’apertura sarà possibile partecipare a momenti di gioco, di ristorante didattico e di divulgazione per scoprire le attività che caratterizzano i diversi percorsi formativi.

