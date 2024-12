Sabato 14 dicembre a Palazzo Sales, a Erice Centro storico, dalle ore 16.30 alle ore 19, si svolgerà l’Open Day all’Istituto Superiore “I. e V. Florio”, per presentare ai futuri studenti e alle loro famiglie, in vista delle nuove iscrizioni, gli indirizzi di studio e il piano dell’offerta formativa.

Proprio per presentare la scuola, e in particolare il Liceo del Made in Italy che avrà sede nel centro storico di Erice, è stato promosso un video che ne descrive le potenzialità e il forte legame con Erice e il suo territorio, che si può visionare al seguente link https://youtu.be/C37-nRxxLNo?si=TOzRcLYAXUIOf3ZM

Il Liceo del Made in Italy unisce tradizione e innovazione con il focus su enogastronomia e promozione territoriale, laboratori di giornalismo e comunicazione social, creazione di podcast e prodotti audiovisivi con strumenti professionali. Per realizzare tutto questo gli studenti imparano dalle peculiarità del territorio per creare storie autentiche, all’opera con videocamere, microfoni e piattaforme digitali e collaborazioni con esperti del settore.

Il video proposto, realizzato dagli studenti del Made in Italy seguiti dalla bravissima professoressa Chiara D’angelo, sintetizza lo spirito e la mission del Liceo.

Come ogni anno, inoltre, in occasione del Natale, il Convitto San Carlo apre le porte alla comunità per la visita del suo presepe artistico. Tre le aperture previste, per un sentiero che porta alla natività tra i sapori e i profumi delle tradizioni popolari del mondo. Il presepe sarà visitabile il 14, 15 e 16 dicembre dalle 16.30 alle 19.

“Sette le postazioni – dice la Dirigente Scolastica Pina Mandina – per degustare le ricette tipiche di Portogallo, Paese ospite in convitto e a scuola con una delegazione studentesca grazie al programma Erasmus, Ucraina, Russia, Palestina, Israele, Italia e Tunisia. Un messaggio di pace fra popoli, perché il cibo costruisce ponti e raggiunge mete lontane. Per la realizzazione del presepe ringrazio, inoltre, tutte le convittrici e i convittori, gli educatori, i cuochi e tutto il personale del convitto. Ci ritroveremo a fine 2024 – aggiunge la Dirigente – per presentare le opportunità formative del nostro Istituto e accompagnare i giovani studenti nella loro scelta che dovrà essere consapevole e coerente con le proprie aspettative e attitudini. La forza del nostro Istituto è la versatilità, la creatività, l’innovazione della didattica, che crea un forte senso di appartenenza ad una comunità in crescita. Vi aspettiamo numerosi”.

