Domani Monreale si prepara ad accogliere il primo Open Day dell’Asp del 2025. La giornata dedicata alla salute è stata coordinata dalla dirigente dell’ASP Liliana Costa grazie alla disponibilità del sindaco Alberto Arcidiacono, che ha delegato l’assessore agli Affari Generali Patrizia Roccamatisi per l’organizzazione dell’iniziativa itinerante di prevenzione che si terrà in piazza Guglielmo II.

I cittadini avranno la possibilità di usufruire delle seguenti prestazioni: screening del tumore della mammella, mammografia per donne di età compresa tra 50 e 69 anni; screening del cervicocarcinoma; Pap test o Hpv test per donne tra 25 e 64 anni; screening del tumore del colon retto: distribuzione del Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci per persone tra 50 e 69 anni.

E ancora, prevenzione cardiovascolare: visita, Ecg ed eventuale approfondimento ecografico, rivolto a persone tra 50 e 65 anni; screening del diabete; screening audiometrico; screening oculistico; screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse (Hiv, epatite C e sifilide). Uno spazio inoltre, sarà interamente dedicato alle vaccinazioni: antinfluenzale e tradizionali.

Per la prima volta saranno organizzati a Monreale screening per bambini e ragazzi: lo screening visivo pediatrico (3-8 anni) e lo screening logopedico (3-8 anni). Inoltre , ci sarà anche un’area veterinaria per la Prevenzione del randagismo con l’impianto gratuito del microchip a cani e gatti. Infine , è prevista anche un’area amministrativa con uno sportello per cambio medico, esenzione ticket, rilascio tessera sanitaria. L’iniziativa è promossa dalla direzione aziendale dell’Asp di Palermo in collaborazione con il Comune di Monreale e i Lions Club I Circoscrizione Distretto 108Yb Sicilia.

