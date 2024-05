Sono, già, migliaia i chilometri percorsi dai camper degli screening dell’Asp di Palermo, ma il calendario è ancora fitto di impegni nei paesi della provincia. Ieri l’Open Day itinerante ha fatto tappa in Piazza Umberto I a Mezzojuso dove è stato allestito il “villaggio della salute”.



Complessivamente sono stati 310 gli esami effettuati con la necessità – soprattutto nell’ambito della prevenzione cardiovascolare – di approfondimenti per alcuni utenti. Buono anche l’afflusso a bordo degli ambulatori mobili, sia dello screening mammografico che del cervicocarcinoma, così come nell’area pediatrica dedicata agli screening visivo e logopedico.

Il viaggio della prevenzione dell’Asp prevede altri 3 appuntamenti nel mese di maggio: mercoledì 22 l’Open day farà tappa in Piazza Duomo a Caccamo, sabato 25 in Piazza Castelreale a Sciara e mercoledì 29 in via Aldo Moro (Anfiteatro comunale) a Giardinello. Gli orari al pubblico restano immutati (dalle 10 alle 16.30), così come le prestazioni.

Basterà presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria per effettuare: la mammografia (screening del tumore della mammella riservato a donne tra 50 e 69 anni), Pap Test e HPV Test (screening del cervicocarcinoma per donne tra 25 e 64 anni), Sof Test (screening del tumore del colon retto, riservato a persone tra 50 e 69 anni), prevenzione cardiovascolare (visita, ECG ed eventuale approfondimento ecografico, rivolti agli over 45 anni), vaccinazioni tradizionali e anticovid, screening visivo pediatrico (3-8 anni) e screening logopedico pediatrico (3-8 anni).

Così come avviene in tutte le tappe dell’Open Day itinerante ci sarà a disposizione degli utenti uno “sportello amministrativo” per: cambio medico, rilascio tessera sanitaria o esenzione ticket per reddito, mentre un intero spazio sarà riservato ai veterinari che, oltre ad impiantare gratuitamente i microchip, promuoveranno le attività di prevenzione del randagismo. (nr)

