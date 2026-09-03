La Uiltrasporti Sicilia esprime il proprio più profondo cordoglio e la massima vicinanza alla famiglia del lavoratore della Reset, seppellitore, colpito da un malore mentre si trovava al lavoro e tragicamente deceduto.

La Segretaria Generale Katia Di Cristina e il Segretario Regionale Daniele Barbera, a nome di tutta la Uiltrasporti Sicilia, si stringono alla famiglia, ai colleghi e a tutti i lavoratori della Reset in questo momento di grande dolore.



“Di fronte a una tragedia come questa – dichiarano Katia Di Cristina e Daniele Barbera – vogliamo innanzitutto esprimere la nostra vicinanza alla famiglia. Il nostro pensiero va a una persona, a un collega e a un grande lavoratore, che ha svolto con impegno e professionalità il proprio lavoro di seppellitore”.







La sua morte richiama anche l’attenzione sulle condizioni nelle quali ogni giorno lavorano i seppellitori e tutti gli operatori impegnati nei cimiteri, spesso chiamati a svolgere attività fisicamente pesanti e particolarmente impegnative, soprattutto nei periodi caratterizzati da temperature molto elevate.



“Non vogliamo trarre conclusioni sulle cause del malore, che dovranno essere accertate dagli organi competenti – proseguono Di Cristina e Barbera – ma riteniamo doveroso richiamare l’attenzione sulle condizioni di lavoro di questi colleghi. Il lavoro nei cimiteri, e in particolare quello dei seppellitori, richiede grande impegno fisico e viene svolto anche in condizioni climatiche difficili. Per questo è necessario continuare a garantire la massima attenzione alla salute, alla sicurezza e alla tutela dei lavoratori”.







La Uiltrasporti Sicilia seguirà con attenzione l’evolversi della vicenda, nel pieno rispetto degli accertamenti che saranno effettuati dalle autorità competenti.



Come organizzazione sindacale, continueremo a chiedere che la salute e la sicurezza dei lavoratori siano sempre una priorità, soprattutto per chi svolge mansioni particolarmente gravose e in condizioni di lavoro difficili.

In questo momento, però, prevalgono il dolore e il rispetto per la famiglia. Alla famiglia del nostro collega rivolgiamo le nostre più sentite e sincere condoglianze. Un pensiero di solidale vicinanza va inoltre ai colleghi, in particolare al personale addetto ai servizi cimiteriali che quotidianamente presta la propria opera presso i cimiteri cittadini, nonché a tutti i lavoratori e le lavoratrici di Reset, ai quali rinnoviamo la nostra piena vicinanza in questo difficile momento.

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