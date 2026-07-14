CNA Palermo esprime il proprio apprezzamento e il più sentito plauso alla Magistratura e alle Forze dell’Ordine per la importante operazione che ha portato a nuovi provvedimenti nei confronti di soggetti ritenuti coinvolti in un’organizzazione criminale operante nel territorio palermitano.





Un’azione che rappresenta un segnale forte e concreto nella lotta alla criminalità organizzata e nella difesa della sicurezza dei cittadini, degli imprenditori e di quanti ogni giorno lavorano nel rispetto delle regole.





“Desideriamo rivolgere il nostro ringraziamento ai Carabinieri, alla Procura della Repubblica e a tutti gli operatori impegnati in questa delicata attività investigativa – dichiara Mimmo Provenzano, presidente di CNA Palermo –. Il loro lavoro quotidiano è fondamentale per garantire un clima di fiducia e di serenità a chi fa impresa e contribuisce alla crescita economica e sociale della nostra comunità”.





“Le imprese artigiane, i commercianti e i piccoli imprenditori hanno bisogno di poter lavorare senza il peso della paura, delle intimidazioni e dei condizionamenti criminali – aggiunge Provenzano –. La legalità non è soltanto un valore da difendere, ma una condizione indispensabile per lo sviluppo del territorio, per attrarre investimenti e creare nuove opportunità di lavoro”.





CNA Palermo ribadisce il proprio impegno al fianco delle istituzioni e di tutte le realtà che promuovono una cultura della legalità, della responsabilità e della collaborazione.





“Ogni colpo inferto alla criminalità organizzata rafforza la fiducia dei cittadini e delle imprese nello Stato – conclude il presidente Provenzano –. Palermo può crescere solo attraverso un percorso condiviso fondato sulla libertà di fare impresa e sul rispetto delle regole”.

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