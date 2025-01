Giovedì 16 gennaio la redazione del magazine EduINAF organizza una diretta speciale per osservare Marte con gli occhi dei telescopi INAF da tutta Italia e con l’aiuto di due ricercatori dell’INAF di Roma.

La prima diretta del 2025 della serie Il cielo in salotto andrà in onda sui canali YouTube e Facebook di EduINAF a partire dalle 18:30 e sarà dedicata al pianeta rosso, attualmente in fase di opposizione e dunque al suo massimo splendore.

Cosa vuol dire in opposizione lo scopriremo in diretta, ma vi anticipiamo che non ha niente a che vedere con sinistri segnali astrali. Oltre Marte, il cielo invernale ci regalerà altre sorprese e potremo osservare Giove, Saturno, Venere e molto altro, con immagini riprese al telescopio e commentate dalle astronome e dagli astronomi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) in collegamento da Roma, Palermo e Loiano (Bologna).

Per l’occasione saranno ospiti della serata F. Giacomo Carrozzo e Fabrizio Oliva, ricercatori della sede INAF di Roma e fondatori del canale di divulgazione scientifica Nuovi Mondi.

SEGUI LA DIRETTA: https://www.youtube.com/watch?v=SZmFFI-jsaE

