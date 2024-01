Sabato 6 gennaio 2024, Solennità dell’Epifania, verrà ordinato sacerdote don Stefano Cortesiano, giovane salesiano dell’Ispettoria Salesiana Sicula, originario di Trapani. La solenne cerimonia di ordinazione sacerdotale sarà presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani. La celebrazione eucaristica si terrà presso la Parrocchia Sacro Cuore di Trapani alle 16.30.

Don Stefano Cortesiano è nato a Erice il 19 ottobre 1993, qui fin da piccolo frequenta l’oratorio salesiano “Don Bosco” di Trapani.

Fin dall’adolescenza comincia a frequentare l’Oratorio Salesiano grazie alle diverse attività educative e pastorali del centro. Entra a far parte del gruppo animatori, lì nel cortile di via Fardella matura l’idea di poter consacrare la sua vita ai giovani seguendo lo stile di don Bosco.

Percepita la chiamata decide di iniziare un periodo di discernimento con i Salesiani. Vive l’esperienza dell’aspirantato nella Casa Salesiana Gesù Adolescente di Palermo dal settembre 2012 settembre 2013. Continua il suo cammino di conoscenza della vita salesiana nella casa di Catania Salette, qui dal 2013 al 2014 vive l’esperienza di aspirante insieme ad altri giovani, per poi iniziare il percorso di prenovizio a Dicembre 2013.

Dopo due anni di discernimento, sceglie di vivere l’intenso anno del noviziato, e dal 2014-2015 vive l’esperienza a Genzano di Roma,preparandosi con altri giovani alla prima professione come Salesiano di Don Bosco, l’8 settembre 2015 nelle mani di don Leonardo Mancini, attuale Ispettore della Circoscrizione Speciale Piemonte – Valle D’Aosta.

Vive i primi due anni da salesiano, dal 2015 al 2017, presso l’Istituto Salesiano Internazionale “San Tarcisio”, qui frequenta i corsi di filosofia presso l’Università Pontificia Salesiana. Nel periodo invernale svolge attività pastorale presso l’Istituto Salesiano Cinecittà di Roma. Vive due esperienze estive in Sicilia ad Alcamo (2016) e Santa Chiara a Palermo (2017).

Nel 2017 rientra in Sicilia, l’Ispettore lo invia come tirocinante presso la casa di Palermo Santa Chiara a Ballarò qui inizia la seconda fase della formazione salesiana, sperimentando sempre di più la vita comunitaria e la missione salesiana in mezzo ai giovani e ai laici corresponsabili. Rimarrà nella comunità educativo pastorale di Palermo Santa Chiara fino al 2019.

“Il Signore – afferma don Stefano Cortesiano nella sua testimonianza vocazionale – ti parla anche nei momenti di crisi. Un salesiano può avere anche momenti di paura, di scoraggiamento. Ti confido un segreto: un salesiano può anche avere momenti di ripensamento. Potrei raccontarvi tanti momenti di crisi nella mia vita, di piccoli momenti in cui ero indeciso su cosa fare. Il momento più grande di crisi per me è stato il secondo anno di tirocinio, è stato molto difficile. Ho vissuto un momento di aridità spirituale, non riuscivo più a sentire il Signore che mi parlava. Mi hanno salvato due atteggiamenti: la fedeltà, anche quando attorno a te la terra è bruciata, due tenere stretto l’amico dell’anima che mi ha aiutato a capire le mie ferite, trasformandole in feritoie.”

Dal 2019 al 2020 vive un terzo anno di tirocinio presso la casa di Catania Salette. Alle numerose attività pastorali ed educative, affianca diverse attività di studio, in particolare in quest’anno consegue la laurea triennale in Scienze dell’Educazione.

Dal 2020 al 2023 ha vissuto la terza fase formativa, prevista nel cammino salesiano. Viene inviato presso la casa di Messina San Tommaso per completare il percorso formativo con gli studi della teologia. In questi anni si è anche speso nella missione salesiana attiva nel territorio ispettoriale presso le case di Pedara e San Gregorio. Durante il terzo anno di teologia è stato incaricato zonale del Movimento Giovanile Salesiano. Negli ultimi anni l’Ispettore lo ha inviato a supporto delle attività estive nelle case di Pedara (2021), di Marsala (2022) e di San Cataldo (2023).

Ha ricevuto il lettorato il 24 maggio 2021, l’accolitato l’8 maggio 2020 a Messina San Tommaso. In questi anni ha emesso la professione perpetua come Salesiano il 26 settembre 2021 a Catania nelle mani di don Giovanni D’Andrea e il 13 maggio 2023 è stato ordinato diacono da Mons. Cesare Di Pietro, Vescovo ausiliare di Messina, presso la concattedrale del SS. Salvatore a Messina.

Dotato di una grande capacità relazionale ed educativa, ha saputo unire alle numerose attività pastorali l’attività accademica, in questi giorni sta infatti concludendo il suo percorso di Laurea Magistrale in Pedagogia, presso l’Università degli Studi di Palermo.

Da settembre 2023 l’Ispettore l’ha inviato a vivere la sua missione salesiana a Palermo Santa Chiara, nel quartiere di Ballarò. Qui presta aiuto all’Oratorio ed è responsabile della casa annessa all’Oratorio.

L’ordinazione sacerdotale è un passo significativo nella vita di don Stefano Cortesiano, che ha dedicato anni di studio, preghiera e servizio alla comunità per raggiungere questo momento cruciale del suo cammino spirituale. Un evento straordinario per tutta la comunità ispettoriale, la sua famiglia e suoi amici.

Giorno 7 gennaio alle ore 11.00 è in programma la prima presidenza eucaristica di don Stefano Cortesiano, presso la parrocchia Maria Ausiliatrice di Trapani.