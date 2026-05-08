“Esprimiamo pieno apprezzamento per l’attenzione rivolta da Legambiente ad un’area che riteniamo polmone vitale non solo per il quartiere di Cibali ma per l’intera città di Catania. Si tratta di un’iniziativa che promuoviamo con grande convinzione già dallo scorso anno, quando abbiamo indicato con chiarezza la prospettiva di trasformarla nel ‘Central Park’ di Catania”, e che stiamo continuando a coltivare anche con la recente petizione che abbiamo lanciato. Sapere che oggi anche le associazioni ambientaliste come Legambiente accendano i riflettori su questo importantissimo tema e progetto, è indice del fatto che questa iniziativa venga supportata coralmente da tutta la città di Catania, dalle istituzioni ai singoli cittadini, superando ogni logica di parte. Il benessere di Catania passa attraverso la cura dei suoi spazi verdi e la promozione di stile di vita sostenibili e gli orti di Cibali sono il simbolo di questa rinascita che Mpa continuerà a difendere e valorizzare. La buona politica sa anticipare le necessità del territorio”.

Lo dichiara la coordinatrice Mpa Catania, Pina Alberghina.





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