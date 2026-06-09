Prosegue a Palermo la rassegna “VenerDj e Musica”, l’appuntamento settimanale organizzato da PPP – Pregiata Putia Palermitana che unisce musica dal vivo, dj set, buon cibo e cocktail nel cuore della città. Venerdì 12 giugno, a partire dalle 20,30, in piazza San Francesco di Paola, sarà protagonista Othelloman, figura storica della scena musicale siciliana, con il suo atteso dj set “Petrotta Electric”.

Considerato da molti il pioniere dell’hip hop a Palermo, talent scout, speaker radiofonico e artista poliedrico, Othelloman porterà sul palco uno spettacolo capace di fondere generi, atmosfere ed emozioni in un viaggio sonoro contemporaneo che attraversa elettronica, funk, hip hop, tech-house, house ed electro-house, senza rinunciare a incursioni nel pop, nel rap e ai crossover più originali.





“Petrotta Electric” è un’esperienza musicale in continua evoluzione, costruita attraverso una selezione accurata di tracce, remix live e bootleg esclusivi che rendono ogni performance unica e irripetibile. Nessuna playlist predefinita, ma un percorso guidato dall’energia del momento e dall’interazione con il pubblico, per creare un’atmosfera coinvolgente e celebrare la musica come strumento di condivisione e benessere.

La rassegna “VenerDj e Musica” nasce con l’obiettivo di valorizzare i protagonisti della scena musicale palermitana e siciliana, trasformando PPP – Pregiata Putia Palermitana in un punto di riferimento per chi desidera trascorrere le serate tra intrattenimento di qualità, gastronomia e cultura musicale.





Dopo l’appuntamento con Othelloman, il calendario proseguirà con una serie di eventi dedicati alla musica live. Il prossimo ospite sarà Fabrizio Lembo, che proporrà uno spettacolo acustico chitarra e voce. Il 26 giugno sarà invece la volta di Marcello La Guardia, noto come “l’ingegnere della musica”, che accompagnerà il pubblico in un percorso tra grandi classici e atmosfere intime con una performance dal vivo.

L’ingresso agli eventi è libero. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 091 323722 e 328 1360214.

Luogo: PPP

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