In occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, l’U.I.R. – Unione Insigniti Ordine al Merito della Repubblica Italiana APS, presieduta dal Cav. Prof. Avv. Antonello De Oto, promuove un importante momento di riflessione e approfondimento storico-istituzionale attraverso un convegno di alto profilo culturale e scientifico, dedicato ai valori fondanti della Repubblica e al percorso democratico del nostro Paese.

L’organizzazione dell’evento si è avvalsa della preziosa collaborazione del Segretario Nazionale Uir, cav. Dott. Antonio Montalbano e del Delegato Territoriale U.I.R. di Palermo, Cav. Dott. Nicola Barretta, il cui impegno ha contribuito alla realizzazione dell’iniziativa e al coinvolgimento delle istituzioni del territorio.





L’evento si svolgerà lunedì 22 giugno, con inizio alle ore 15.00, a Palermo, nella prestigiosa Sala Mattarella dell’Assemblea Regionale Siciliana, sede di particolare rilevanza istituzionale, scelta per celebrare una ricorrenza che rappresenta una delle pagine più significative della storia nazionale. L’iniziativa si fregia del patrocinio concesso dall’Assemblea Regionale Siciliana.

Al convegno interverranno autorevoli relatori, ciascuno dei quali approfondirà un tema di particolare interesse storico e costituzionale: il Prof. Francesco Clementi, ordinario di diritto pubblico comparato presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, sul ruolo e la figura del Presidente della Repubblica; il Prof. Avv. Mario Ferrante, associato di “Diritto ecclesiastico” presso l’Università degli Studi di Palermo, sui Patti Lateranensi e il loro rilievo nell’ordinamento italiano; l’Uff. Avv. Caterina Grechi, già segretario generale del comune di Bologna ed attualmente giudice tributario alla Corte di Giustizia di II° del Lazio, sugli ottanta anni del diritto di voto delle donne tra memoria e nuove sfide; l’Avv. Giancarlo Granata, già deputato regionale e funzionario Asp, sui simboli della Repubblica Italiana; l’Avv. Salvatore Pecoraro, funzionario presso l’assessorato regionale all’Economia della Regione Siciliana, sulla storia e l’evoluzione della Costituzione della Repubblica Italiana.





A moderare i lavori sarà il Dott. Valerio Martorana, giornalista di conclamata esperienza nel settore istituzionale e storico-culturale.

La celebrazione si svolgerà alla presenza del Prefetto di Palermo, del Sindaco di Palermo e delle altre autorità civili, militari e religiose, a testimonianza del profondo valore simbolico e istituzionale dell’iniziativa. Sarà pure presente il Segretario Nazionale dell’UIR, cav. Dott. Antonio Montalbano.

L’evento intende rendere omaggio agli ottanta anni della Repubblica Italiana, riaffermando i principi di democrazia, libertà, partecipazione e unità nazionale che, dal referendum del 2 giugno 1946, costituiscono il fondamento della vita repubblicana e della convivenza civile del Paese.

“Celebrare la Repubblica – afferma il cav. Nicola Barretta, delegato territoriale di Palermo dell’UIR – significa custodire la memoria, valorizzare le istituzioni e trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio di valori che ha reso l’Italia una democrazia matura e partecipata”.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.