“Siamo ormai a ridosso della scadenza del bando SRD01 sugli investimenti produttivi agricoli della Regione Siciliana, sul quale, raccogliendo le critiche di agricoltori e professionisti, abbiamo espresso una posizione nettamente contraria attraverso atti parlamentari che non hanno avuto alcuna risposta. Il bando di fatto esclude a monte la stragrande maggioranza delle aziende agricole siciliane, che sono di piccole e medie dimensioni, privilegiando la grande impresa agricola e soprattutto commerciale. Pertanto, chiediamo al Presidente della Regione e all’assessore all’Agricoltura che si adoperino per la temporanea sospensione e per la rielaborazione del bando tenendo conto delle osservazioni che abbiamo prodotto in una nostra interpellanza del 3 marzo e di quelle contenute in una mozione che sarà discussa in Aula il 9 giugno”.

Lo dichiara il deputato regionale del gruppo Mpa-Grande Sicilia, on. Giuseppe Lombardo.





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