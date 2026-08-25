È tutto pronto a Paceco per l’attesissimo taglio del nastro di “A Macaràro”, il festival artistico culturale promosso dal Comune e l’Assessorato regionale ai beni culturali e l’identità siciliana con la direzione artistica di Giovanna Scarcella, giunto quest’anno alla quarta edizione.

Da domani a domenica, ogni pomeriggio fino a tarda sera, la Villa comunale si animerà con un ricco percorso esperienziale: laboratori di scrittura teatrale e creazione artistica, appuntamenti quotidiani con l’intreccio dell’aglio, l’olio, le api nere siciliane e le degustazioni di vino.

Spazio poi alla voce di autori siciliani e, alle 21.30, ai grandi appuntamenti con il teatro firmati dalle più intense realtà artistiche dell’isola.

Grande novità di questa edizione è inoltre la nuova area gastronomica all’ombra dei pini, pensata per vivere il festival senza perdersi neanche un momento.





IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA

Il sipario sulla manifestazione si alzerà mercoledì 26 agosto con un pomeriggio denso di attività:

Ore 18:30 – Laboratori di Teatro, Arte e Intreccio Aglio: l’avvio ufficiale dei percorsi laboratoriali e delle attività manuali e creative.

Ore 19:30 – Reading Letterario: “Il cappello di Margherita Kauss” di Anna Genna, un momento dedicato al racconto e alla memoria della terra siciliana. Letture a cura di Maria Giovanna Grignano in arte Megghy.

Ore 21:30 – Spettacolo Teatrale: in scena “Ometti”, scritto, diretto e interpretato da Viviana Lombardo, con la voce di Rinaldo Clementi.

La cittadinanza e i visitatori sono invitati a partecipare per vivere insieme l’energia e la bellezza.

Luogo: Villa Comunale di Paceco, Via Leonardo Sciascia, 8, 91027 Paceco TP, PACECO, TRAPANI, SICILIA

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